El público se dio cita en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, durante la inauguración de la exposición pictórica El dibujo: Diferentes experiencias del arquitecto y dibujante Jorge Tamés y Batta, quien además presentó su libro del mismo nombre, junto a su colega Miguel Ángel Betanzos.

Jorge Tamés y Batta, destacado arquitecto que además se desempeñó como director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de México, presentó por vez primera una exposición del grandioso que trabaja que realiza como dibujante, algo muy significativo en su vida, pues es una de sus grandes pasiones.

El dibujar es la acción de expresar un sentimiento que transforma en ese espacio y forma. Y considero que el arquitecto Jorge Tamés y Batta, a través de su trabajo es un verdadero transmisor de la sensibilidad, demostrando e incitando a los jóvenes esa importancia de abordar la sensibilidad, algo que se ha perdido en el sentido de la arquitectura. Transmitir la esencia de un artista, nos muestra todo el paso de una vida demasiado rica en cuanto a su producción. Es una extraordinaria satisfacción ser su amigo y tener la oportunidad de presentar su obra en esta ocasión, comentó Miguel Ángel Betanzos.

Para Jorge Tamés y Batta el hecho de dibujar es una manera de expresar de una manera natural y fluida la creatividad, pero sobre todo para reflexionar acerca de diversas temáticas.

Alejandro Vélez y Rosy Rincón. Carmen Leyva y Bertha Jiménez. Durante la presentación. El público disfrutó un recorrido por la exposición. Fernando Lezama y Jorge Tamés y Batta. Javier Carranza y Yazmín Llanos. Patty y Yolanda Suárez con Roberto Rodríguez.

Dibujar es una de las cosas que más me gusta hacer. Este libro y cada obra que vemos hoy, están hechas completamente a mano, me gusta dibujar y no porque sepa hacerlo, sino porque he tenido la disciplina de dibujar diario con la finalidad de reflexionar, expresó Jorge Tamés y Batta.

En la exposición, podemos ver una variedad de dibujos como Templos de Morelos, figuras tridimensionales, figuras geométricas, esferas, naturaleza, animales y sobre todo sus característicos peces, que se han manifestado mucho en su obra.

En las piezas plasmo diversos temas como naturaleza, lugares históricos, vacaciones, caricatura, etcétera; son practicas diarias con las que intento cualquier cosa como una forma de comunicar, pero sobre todo generar una reflexionar.

Asimismo, presentó un pequeño libro llamado El códice de los apegos, donde a través de sus dibujos, plasma todas aquellas cosas a las que el autor les tiene mucho apego, como un cenicero, su disco de Led Zeppelin y la tv de su baño, entre otras cosas.

Los peces son una figura característica en su obra.