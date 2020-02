Disfrutan de la ópera del Met en el CCT

El pasado fin de semana, el público arribó al Centro Cultural Teopanzolco para disfrutar la transmisión en vivo de la aclamada ópera The Gershwins. Porgy and Bess, de George Gershwin desde The Metropolitan Museum of Art (Met) de Nueva York en su temporada 2019-2020.

La ópera está divida en tres actos, y trata sobre el estilo de vida de los estadounidenses en la ficticia Calle Bagre (Catfish Row) en Charleston, Carolina del Sur a principios de la década de 1930.

En esta ocasión, bajo la producción de James Robinson y la dirección musical de David Robertson, la ópera fue protagonizada por Eric Owens (Porgy) y Angel Blue (Bess), quienes junto a un gran elenco de actores estadounidenses, transportaron al público por el paseo marítimo de Charleston, con una mezcla musical, baile y un cúmulo de emociones.

La ópera cuenta con un gran elenco / Cortesía | Ópera Met

La trama cuenta que durante un juego de dados Crown, alcoholizado, mata a Robbins y escapa antes que llegue la policía, diciéndole a su compañera Bess que volverá por ella. Bess, sola, acepta la protección del discapacitado Porgy y vive feliz con él. Crown regresa, Porgy lo mata y es encarcelado. Cuando sale de prisión, Bess se ha ido a Nueva York. Porgy va en su búsqueda, pues no puede vivir sin ella, desatando una serie de sucesos.

Durante poco más de tres horas, los asistentes disfrutaron de esta grandiosa ópera, considerada la ópera estadounidense más famosa y exitosa del siglo XX. Desde su debut en 1935, la historia del mendigo paralítico transformado por su inesperado e improbable amor por Bess, ha sido interpretada en todo el mundo por compañías de teatro y ópera.