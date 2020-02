Disfrutan concierto de Big Band y Andrea Motis

El pasado domingo, el público se dio cita en el Centro Cultural Teopanzolco para disfrutar el concierto que brindó la Big Band Infantil y Juvenil de Pavel Loaria junto a la reconocida cantante, saxofonista y trompetista barcelonesa Andrea Motis, cerrando su gira por México después de siete presentaciones en distintas ciudades del país.

Para iniciar la tarde musical, los integrantes de la Big Band Infantil y Juvenil dirigidos por Pavel Loaria arribaron al escenario e interpretaron la pieza Second line, seguida de Hallelujah I love her so de Ray Charles, en las cuales destacó la participación de músicos solistas.

Pavel Loaria dio la bienvenida a los presentes y relató la historia de la agrupación, que es considerada la primera Big bang infantil y juvenil en México, la cual fundó en 2017 y está integrada por 21 músicos de entre siete y 19 años de edad, que han demostrado su talento, y sorprendido al público por su excelente ejecución del jazz.

Andrea Motis cautivó con su talento. María de Jesús Cruz con Abdala, Yaretzi y Lesley Fernanda Benítez. Familia Sánchez López. Verónica Flores, Tere Tovar, Sofía Batalla y Víctor Ariza. Nuria Gómez y Ricardo Iñiguez. Miguel Rodríguez y Blanca Pedroza. Los niños y jóvenes presentaron solos musicales.

Asimismo, Pavel compartió que ha sido difícil conseguir apoyo para financiar el proyecto, sin embargo, su persistencia ha sido mayor y con sus propios recursos ha impulsado el talento de niños y jóvenes, con el objetivo de fomentar la música y desarrollar sus habilidades y aprendizaje.

Posteriormente, Pavel Loaria presentó a su invitada especial, Andrea Motis, talentosa intérprete, reconocida como estrella de la escena española e internacional, que actualmente promociona su álbum discográfico Do outro lado do azul.

Junto a la Big Band, Andrea deleitó al público interpretando una serie de exquisitas obras como I ain't got nothin' but the blues de Duke Ellington; Groove merchant de Jerome Richardson; Fun time de Sammy Nestico; On the sunny side of the street de Jimmy McHugh y Blues for sale de Harry James, entre otras.