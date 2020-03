Actuará Dogers Palacios en el Festival del Sol

Dogers Palacios, originario de Zacualpan de Amilpas, es un talentoso joven que ha demostrado su pasión por la música y las rimas a través del rap. El próximo lunes 16 de marzo, se presentará en el Festival del Sol Chalcatzingo 2020.

En entrevista, nos cuenta sobre sus inicios en este ámbito musical y sobre esta importante presentación.

Desde de que vi una película llamada 8 Mile protagonizada por el rapero norteamericano Eminem, quedé encantado con eso del rap, pues al verlo haciendo rimas y que se ganaba el respeto de la gente me llamó mucho la atención y me inspiró a seguir ese camino, expresó Dogers Palacios.

Para sus primeras rimas, el joven se basó en el tema del amor, pues su primera composición fue sobre esa temática, una canción que le gustó mucho y de inmediato pensó en grabarla.

Cuando la escribí, me gustó mucho y con el apoyo de un amigo, pudimos hacerla realidad en un estudio de grabación. Posteriormente, seguí basándome en el amor, pero después pensé en que debía abordar otras temáticas; entonces empecé a escribir sobre mi vida, experiencias propias y problemáticas, todo con el objetivo de transformar todos esos sentimientos redactados en canciones.

Recientemente, Dogers lanzó el tema “Ganas de ti” junto a su colega Kevin, otro talentoso joven con el que se ha topado en este camino de las rimas y ha realizado diversas colaboraciones musicales.

También es un tema de amor, que escribí basado en una experiencia propia. Kevin llegó de Cancún y nos conocimos, pero una vez nos encontramos por la calle, nos hicimos amigos y quisimos armar algo juntos y en eso hemos estado trabajando.

En su corta pero fructífera trayectoria, Dogers considera una gran oportunidad ser parte del cartel musical del Festival del Sol Chalcatzingo 2020, un evento que se ha consolidado entre los más importantes festivales en Morelos.

Es un evento muy bonito, lleno de cultura y que me gusta mucho, un festival muy importante y estoy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de estar ahí, para que la gente me pueda conocer más.

Zacualpan de Amilpas es un municipio que se ha caracterizado por su gran legado histórico y por ser cuna de la cultura en Morelos, pues cuenta con una ola artística de talentosos creadores de distintas disciplinas.

Hay muchos artistas y músicos en Zacualpan, pero hasta el momento soy el único que hace rap y ha sido un camino difícil pero muy bueno, pues poco a poco he ido aprendiendo de muchas experiencias y estoy feliz de hacer lo que me gusta.

Para este año, Dogers planea lanzar dos discos, actualmente está trabajando en las rimas de sus canciones, además de que va a incluir varias colaboraciones con más colegas.