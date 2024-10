Día Internacional del Artista: Cinco exponentes de Morelos

Este 25 de octubre se celebra Día Internacional del Artista, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1981. Esta fecha conmemora el nacimiento de Pablo Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

El objetivo de este día es reconocer y honrar la contribución de los artistas a la sociedad, destacando su papel en la promoción de la creatividad, la innovación y la diversidad cultural.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Por lo anterior, con el objetivo de destacar el papel fundamental de los aristas de Morelos, hoy traemos para ti cinco exponentes del estado que promueven nuestra identidad cultural y que sin duda su trabajo nos llena de orgullo.

Artistas de Morelos

Todos sabemos que Morelos tiene una rica herencia cultural junto con una gran escena artística contemporánea, pues el estado es hogar de numerosos festivales, eventos culturales y espacios dedicados al arte.

Razón por la cual tenemos para ti a estos cinco artistas que ponen en alto el nombre de Morelos, y que quizás no conocías.

Denalí Sanara

Denalí Sanara, actriz originaria de Jonacatepec, Morelos. / Emmanuel Ruiz / El Sol de Cuautla

Esta joven actriz del municipio de Jonacatepec es el claro ejemplo del talento que hay en el estado, pues a sus 19 años, Denalí Sanara inició con el pie derecho su carrera, al participar en una producción de la plataforma de streaming Netflix, titulada Los Reyes de Oriente.

Este proyecto la llevó a compartir compartir la pantalla chica con María Rojo y Roberto Sosa, dos actores relevantes del cine mexicano contemporáneo.

Boker

Boker posa frente a una de sus obras y al lado de Jesie, su perrita y leal compañera. /Emmanuel Ruiz /El Sol de Cuautla

Con un estilo único, colorido y atrevido, el joven originario de Cuautla, Boker, es un exponte importante del arte urbano. Pues sus murales lo llevaron a ser parte de la tercera edición del libro Graffiti and Street Art Around the Globe.

Este artista tiene 14 años perfeccionando su estilo en el graffiti, además de promover el arte urbano y reivindicar esta técnica que durante muchos años fue mal vista por la sociedad.

Alma Karla Sandoval

Alma Karla Sandoval comparte parte de su obra con El Sol de Cuernavaca. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

El arte también está en escribir, y una representante de esta disciplina es la escritora y periodista Alma Karla Sandoval, originaria de Zacatepec. Su amplia trayectoria la llevó a ser reconocida este 2024 con un certamen de poesía que lleva su nombre.

Además de recibir distintos galardones como el Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano en 2013, por su libro Tratado de bengalas, o el Premio Dolores Castro. Poesía, Narrativa, Ensayo, Dramaturgia e Ilustración creada por Mujeres en 2015, por su libro Cuaderno negro para el ojo en la categoría de narrativa.

Emmanuel Espintla

Emmanuel Espintla en el Museo Morelense de Arte Popular. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Con exposiciones en carios estados de México y en Estados Unidos, Emmanuel Espintla, del municipio de Jojutla, es uno de los artistas morelenses más importantes del estado.

Este artista a dedicado 30 años a la creación de exvotos, pinturas realizadas con una técnica mixta que expresan gratitud por un favor. También son concideradas como un medio de comunicación entre lo humano y lo divino.

Esther Téllez Huerta

Esther Téllez Huerta inaugura su exposición "De tierra somos". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Este 2024 la artesana Esther Téllez Huerta, del municipio de Cuernavaca, celebró una década de trayectoria en la creación de la alfarería y cerámica. Un arte que sin duda es reconocida a nivel estatal y nacional.

La labor y dedicación de esta artista la ha llevado a exponer sus piezas en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO) y en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo (MUAIC).