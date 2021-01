¿Y las mujeres?

Más de una decena de mujeres tienen los méritos, la inteligencia, la popularidad, la experiencia, como para ser candidatas a la alcaldía de Cuernavaca. En efecto, por primera vez en muchos años, la oferta política de mujeres es mucho más atractiva que la de los hombres y podría haber generado una contienda mucho más interesante. Como siempre, los partidos políticos, por lo menos hasta el momento, las ignoraron. A algunas les pidieron, en cambio, apoyar con sus votos para diputaciones locales a la contienda por la alcaldía, a otras sólo respaldar la decisión de sus dirigencias.

Meggie Salgado, Jessica Ortega, Margarita Alemán, Nadia Luz Lara, Sara Olivia Parra, Cecilia López, Maricela Velázquez, Flor Desirée Hernández, Brenda Valderrama, Arianna Sandoval, Marisol Becerra y seguramente muchas otras, podrían haber hecho mucho por dignificar la contienda por la alcaldía de la capital de Morelos. Sus méritos curriculares, de trabajo social, político y de empresa, las hacen sobresalir públicamente frente a otros aspirantes, sin embargo, siguen esperando que sus partidos les den una oportunidad.

Cierto que Maricela Velázquez ya fue candidata a la alcaldía y perdió en su momento contra Cuauhtémoc Blanco, pero otros postulados también estarían repitiendo, por lo que no la consideraríamos una lógica de partido. Nadia Luz Lara también fue candidata, ella al gobierno del estado en el 2018 y acabó declinando en su aspiración, pero igual ha pasado con muchos otros aspirantes del Verde Ecologista que al final no aguantan el estilo de esa dirigencia.

Lo que presenciamos en Cuernavaca, de parte de Morena, PRI, PAN, PRD, PES, Nueva Alianza, PSD, Fuerza por México, hasta ahora es una absoluta omisión de mujeres candidatas para servir, cito a Silvio Rodríguez, en servidores de pasado en copas nuevas; y algunas no tanto. Frente a la inhóspita realidad por la que atraviesa la paridad de género en Morelos, proque la no postulación de mujeres en la alcaldía de Cuernavaca es una omisión grave en la materia, algunas de las políticas citadas se han reunido para trazar un pacto de defensa contra la violencia política de género, que incluye por supuesto la invisibilización, la omisión y negar el derecho a postularse, que opere durante todo este proceso electoral. No es algo nuevo, ese mismo grupo, junto con muchas otras líderes de causas sociales y políticas, había ya triunfado en lograr la paridad, las acciones afirmativas y hacer conciencia sobre la violencia política de género, que padecen decenas de diputadas, alcaldesas, síndicas y regidoras en el estado. Pero el pacto a lo mejor llega algo tarde en tanto muchos partidos han definido ya a quienes serán sus candidatos por Cuernavaca.

Las campañas políticas deben trascender la ambición de triunfo, e incorporar temas que son vitales para la ciudadanía y que, seguramente, están en la agenda de las mujeres políticas de la ciudad, el despojarlas de candidaturas a cambio de opciones probablemente no ganadoras significa, además de una injusticia, el privar a todos del enriquecimiento del debate y el diseño de las políticas públicas.





