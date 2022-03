 ¿Y la revocación de mandato en Morelos?

El ejercicio de la Consulta de la Revocación de Mandato a nivel federal, será un hecho histórico y sentará un precedente en la vida de la democracia de nuestro país. Comulguemos o no con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta iniciativa, de que se nos consulte a la ciudadanía si vale o no la pena que algún mandatario, en este caso el titular del Ejecutivo Federal, continúe con el cargo por el que fue electo, me parece que es un arma muy poderosa en favor de la ciudadanía, para castigar a quien le ha fallado al pueblo.

Lejos del debate que sostuvo el Gobierno Federal con el INE sobre la suficiencia presupuestal para la realización de la Consulta, el cuál tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el ejercicio del 10 de abril se tendrá que realizar.

La oposición llama la Consulta como una farsa, argumentan que el resultado ya se sabe y que es un ejercicio que solo satisface a la vanidad de López Obrador, a mi me parece que, podría ser la oportunidad de la oposición a organizarse y ver para demostrar su capacidad de movilización y penetración en la sociedad, es decir, si la oposición en lugar de rechazar este proceso participara podrían autoevaluarse para saber si la agenda que mantienen PAN, PRI, PRD, incluso Movimiento Ciudadano, esta teniendo eco en la ciudadanía.

Es ridículo y ocioso que la oposición señale a MORENA, sus miembros y aliados de la 4T, de que ellos son quienes están promoviendo la Consulta, que le hacen difusión y de que se están organizando para realizar movilización de gente el día “D”. El movimiento de la 4T tiene un gran interés por que la Consulta sea participativa, están confiados de que la mayoría votará por la continuidad de Andrés Manuel, pero deben de garantizar una afluencia exitosa el siguiente 10 de abril.

La Ley prohíbe que la convocatoria a participar la hagan las instituciones políticas, pero la promoción y participación se hace desde el ámbito personal. A mi juicio esto es un absurdo, debemos dejar de ser tan “moralistas” y deberían ser también los partidos políticos que pudieran promover la participación a dicha consulta y exponer los motivos por los cuales, sí debe continuar o no debe continuar el Presidente.

Tan es prioritaria la Consulta de abril para el Movimiento de la 4T, qué al interior de MORENA, en el mes de noviembre, a nivel nacional, frenaron el proceso de afiliación y reafiliación, así como la renovación de sus dirigencia municipales y estatales, la instrucción y el mensaje era claro, la prioridad en este momento, no son las disputas internas, la prioridad es mostrar el respaldo al “compañero Presidente”.

Por ello, enviaron a un delegado a Morelos en la persona de Cesar Raúl Ojeda Zubieta y así frenaron las aspiraciones de quienes ya buscaban la dirigencia estatal de MORENA. El trabajo y prioridad de Ojeda Zubieta: poner a trabajar a todo el morenismo de Morelos, en torno a que exista organización y participación exitosa en la Consulta de Revocación de Mandato desde luego dentro de lo que la Ley les permita.

En Morelos, son varios los actores que están promoviendo la participación de la ciudadanía en la Consulta, uno de ellos es Manuel Martínez Garrigos, que, desde su Fundación Bajo los Volcanes, esta teniendo reuniones a lo largo y ancho del estado, lo mismo con cámaras a nivel local o regional, como con ayudantes municipales y actores sociales. Garrigos, desde hace ya algunos procesos ha estado “coqueteando” con el Movimiento de AMLO, por ello no es sorpresa, no hay que perder de vista a Manuel, por que se esta reagrupando, de esta haciendo visible y además no se esconde y sí se dice interesado en regresar en el 2024 y se ve participando electoralmente.

De quien nos sorprendió, al grado de provocar la carcajada, fue, la fotografía de Ulises Bravo, en su cuenta de Facebook, promoviendo la Consulta. Acompañada con el hashtag #QueSigaAmlo, aparece una fotografía del hermano del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, con un chaleco y un volante en mano con la imagen de López Obrador y de fondo un diseño en que invita a participar en la consulta del 10 de abril, ¿Qué poca no?, digo, el hermano Blanco Bravo, tiene todo el derecho de participar y convocar a la Consulta, digo, es lo mínimo que pueden hacer, luego de que quien le ha salvado el pellejo a Cuauhtémoc Blanco ha sido López Obrador. Sin embargo, considero que para que no aparezca como un oportunista, pues debería de mostrarse como impulsor de una consulta similar en Morelos, para preguntarle a las y los morelenses, si el titular de Ejecutivo estatal debe continuar o si ya se le perdió la confianza y debe dejar el cargo, creo que así y solo así se mostraría congruente.

Por el momento a MORENA y al Gobernador, les pregunto: ¿Y la Revocación de mandato en Morelos?, o les da miedo lo que opine el pueblo de Morelos, o sea, ¿solo vale nuestra opinión a nivel federal y no a nivel local?