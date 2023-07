Xóchitl Gálvez: ¡No soy títere de nadie!

Soy apartidista porque hasta la fecha no ha habido partido que me represente en mi totalidad, salvo en aquellas ocasiones que pensé que todo cambiaría con las candidatas: Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia Soto y Patricia Mercado –al igual que la senadora Amalia García y, por qué no, también la exjefa de gobierno Rosario Robles– más allá de sus partidos, fueron ellas las que despertaron en millones de mujeres nuestro deseo por un mundo mejor con sus ideas innovadoras en este país que empezaba a desmoronarse.

Pero no soy apolítica y me preocupa y ocupa la situación de nuestro país, que está prácticamente hecho trizas, en muchos sentidos, principalmente por la inmisericorde inseguridad por la que seguimos atravesando, y cada día más. México es el país de los feminicidios, de la trata, las extorsiones, y la violencia se ha exacerbado también en el ámbito familiar.

Desde hace muchos años, de hecho una generación completa, que no veíamos el fenómeno que estamos presenciando con Xóchitl Gálvez, una candidata presidencial a cual más de angelada, inteligente, echada para adelante, la más representativa de nuestro país, la que le ha dado un giro de 180 grados a la política que parecía, para muchos, tristemente inamovible.

Yo había puesto poca atención a su trayectoria porque, como ya mencioné, soy apartidista y no coincido filosóficamente con el partido en donde ha desarrollado sus actividades. Pero, al escucharla ahora con toda atención, sé que tampoco milita en ningún partido y que se ha abierto paso por la vida con su inteligencia, trabajo y enorme carisma; es por eso que ahora me parece la candidata ideal e inalcanzable, en relación a los otros candidatos, de ambos bandos.

También me gusta su forma de ser, liberal e inclusiva, su sonrisa contagiosa, su natural franqueza, su empuje; no se amedrenta ante nada, no tiene conflictos internos y sería gran ejemplo para millones de mujeres que han quedado todavía más soslayadas en este sexenio.

Foto: Reicelda Oxilia

Yo misma me he sorprendido con otro estado de ánimo cuando la escucho, como si surgiera dentro de mí una enorme esperanza, cuando los ánimos se me habían ido por los suelos en estos últimos cinco años, como nunca antes en mi vida, viviendo esta división y odio social nunca antes experimentado, ni siquiera en los peores años del PRI. ¿Qué nos ha sucedido que lo hemos normalizado?

Inútil hablar del pasado: que si Salinas de Gortari, que si Fox, que si Calderón, que si Peña. Sabemos de sobra lo que cada uno le ha hecho a este país. Pero ahora tenemos que mirar solo al futuro, crear un mundo diferente para nuestras futuras generaciones, con el enorme valor de luchar para no dejarles este mundo roto, incierto y terriblemente sucio que les estamos heredando. Todavía estamos a tiempo.

En los últimos tiempos vimos cómo Ángela Merkel, la primera mujer en ocupar la cancillería en Alemania, tras 16 años en el poder, recibía en su país emotivos aplausos el último día de sus funciones. Una mujer que nunca insultó ni dividió a su pueblo, llevándolo a la cumbre de la economía y bienestar social nuevamente: "Ver siempre el mundo a través de los ojos de los demás", dijo en el discurso de despedida. ¿Quién no quisiera vivir algo así en su propio país?

Así que, observando a los demás candidatos de la oposición, no veo a nadie que tenga la misma energía que ella está logrando por sí sola. En solo tres semanas, sin acarreados y sin presupuesto gubernamental, con un cartón en la mano para instar a sus seguidores que la ayuden a conseguir firmas a través de la página virtual que tiene el Frente Amplio por México, está casi a la par de las terriblemente llamadas corcholatas; a donde va Xóchitl, la reciben con genuinos vítores. Yo misma lo he presenciado.

Ahora bien, si las otras personalidades de la política que se están postulando realmente amaran a este país, y viendo que Xóchitl es el verdadero bastión social en esta contienda, deberían arroparla y ayudarla a llegar al lugar que le corresponde, para después ponerse todas y todos a trabajar para que este país salga adelante, con las magníficas ideas que ella tiene y la que los demás también postulen; la sociedad civil también tendrá que hacer lo propio –no hay gobierno que pueda avanzar sin la ayuda y compromiso ético de la ciudadanía– haciendo a un lado el valemadrismo, tan impregnado en este país, a los haters y a la basura de redes sociales que solo han generado zozobra, separatismo y enorme violencia en este mitológico, casi secuestrado y nacionalista país.

¡Larga vida a la futura presidenta Xóchitl Gálvez!





¡Mejor vida para los mexicanos!