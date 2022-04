Volvió la Feria de la Flor

Cuernavaca vuelve a tener su feria y aunque criticada por muchos (porque pues es Morelos), la esperanza es que una tradición de la Ciudad de la Eterna Primavera vuelva por sus fueros con el ambiente familiar, turìstico, artesanal, que tuvo en sus primeras ediciones. Los cuernavacos menos jóvenes recordarán seguramente la feria en los terrenos que hoy ocupa Plaza Cuernavaca, luego la instalación allá por donde estaba la Firestone o la de los predios de Acapantzingo (donde ya era más francachela que muestra artesanal o productiva).

Ahora se ubica en el terreno de la avenida San Diego que se usa también para instalar itinerantes carpas de circo, y que significa una de las entradas a la conocida como zona diamante de Cuernavaca, que abarca parte de Teopanzolco, Río Mayo y San Diego. La ubicación recuerda en algo a la primera que nos viene a la memoria, allá en los terrenos que hoy son una plaza comercial y que parecían igual de accidentados entonces como los que ahora ocupa la muestra artística y artesanal con que Cuernavaca espera detonar el turismo y reactivar un poco la golpeada economía local, pero más importante, recuperar la esperanza a través de las tradiciones.

Con el decaído ánimo de los cuernavacos, golpeado por la delincuencia, la descendente calidad de vida y de ejercicio político y social y los innegables efectos de la crisis económica, la Feria puede ser un extraordinario aliciente para recordar la identidad y el potencial de Cuernavaca que suele ser más reconocido por los visitantes que por sus residentes. No se trata, como algunos pretenderán hacer ver, de un ejercicio tipo romano de aquellos de festa, farina, et forca, porque no se trata de esa clase de espectáculos y tampoco de ese tipo de régimen. Al contrario, la de la Flor pretende la recuperación de la personalidad de Cuernavaca, probablemente por ello es más “fresona” que aquellas reventadísimas de San Marcos o de León, el carácter de la de Cuernavaca parece mucho más tranquilo, de helados y nieves, caminar y comprar artesanías, divertirse con algún espectáculo al aire libre. Cierto que hay quienes prefieren los palenques con toda la parafernalia y el riesgo criminal que los envuelve, pero en la ciudad ha quedado demostrado que esas actividades suelen terminar (y a veces empezar) en hechos terribles de sangre.

El carácter de la Feria de la Flor es mucho más familiar que el que se presenta en otras celebraciones del tipo, y eso puede ser una ventaja competitiva si se explota adecuadamente. En ese sentido, la que se inaugura este 8 de abril es una feria sui géneris y probablemente eso no agrade mucho a quienes anhelan ver espectáculos como los de León o Aguascalientes, en la de Cuernavaca en cambio, la satisfacción de los visitantes depende justamente de los feriantes, que toman el rol protagónico. Si la muestra artesanal vale la pena, se pueden augurar éxitos que permitan una reedición más ambiciosa. Por lo pronto, el trabajo de erigir una feria después de cinco años de suspensión tras hechos terribles de violencia, es digno de reconocerse al equipo del alcalde José Luis Urióstegui. Para bien de Cuernavaca, deseamos que tenga el mayor de los éxitos de acuerdo con las posibilidades de esta primera edición.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx