Vladimir Putin: el nuevo Hitler criminal de guerra

No podemos cantar victoria, pero la disminución de contagios de Covid nos ha dado un descanso en nuestra ansiedad cotidiana. Y aunque el permanente problema de la falta de agua en Cuernavaca sigue con sus altas y sus bajas, pareciera que ha iniciado un proceso de solución.

Sin embargo, han aparecido otros problemas de corrupción que no sabemos porque no se habían atendido. Extrañamente se vuelven a activar desde la fiscalía anticorrupción. Los ciudadanos comunes y corrientes realmente no tenemos ninguna información para culpar a nadie, pero para mala suerte de los nuevos ex funcionarios vinculados a proceso, la defensa del señor Graco Ramírez por Twiter, no les ayuda para nada. Los ciudadanos de Morelos no le creemos absolutamente nada a Graco. Estos problemas de corrupción es muy importante que se atiendan porque se han venido acumulando por varios, quizás muchos, años y eso ha ido produciendo autoridades y gobiernos muy malos que van dejando a nuestro estado y nuestra ciudad en un mayor deterioro y abandono cada vez más difícil de resolver, que nos llega a parecer casi imposible. Para muchos de ellos tenemos que contribuir haciendo política, pero no necesariamente desde los partidos políticos, y sabemos por experiencia propia ciudadana que cuesta mucho trabajo.

Sigue en la discusión pública la confrontación entre el presidente de la República y los medios con sus cotidianos abusos de ambas partes, aunque no necesariamente sin fundamento. Ahora se ha denunciado formalmente al ex asesor jurídico del presidente, el señor Scherer y sus asociados de un despacho de abogados. Las denuncias lucen muy serias, pero lo sorprendente fue la velocidad con la que actuó la Fiscalía General de la República, pero que solo se haya citado a audiencia a los asociados de Scherer, exceptuando a éste. ¿Por qué? No lo sabemos. Luce mal de la “autónoma” FGR.

Otra de las cuestiones que, seguramente a usted también le preocupó, la invasión militar rusa a Ukrania ordenada por Vladimir Putin, el nuevo criminal de guerra, un émulo mezclado de Stalin y Hitler, que en sus intervenciones públicas no muestra ningún sentimiento de la muerte, el dolor y el terror que está ocasionando a muchos miles de personas, familias, niños, jóvenes. Se ha inventado muchas historias inverosímiles y mentiras para justificarse y pretendidamente para engañar. Desde luego, realmente no engaña a nadie ni a los rusos mismos, mucho menos a aquellos jóvenes y muchos rusos que han protestado, pero como su antecesor Stalin, los reprime y los encarcela. Desde luego. Esa mirada de ex agente de la KGB que intuíamos era despiadada, se ha vuelto a confirmar y ahora a amenazado con su arsenal nuclear, lo ha puesto en alerta. Biden, por fin, apenas ayer ha señalado que la verdadera razón de la invasión de la pobre Ukrania, es el restablecimiento de la Unión Soviética, además como es frecuente en estos casos, su enriquecimiento personal que ha sido expuesto públicamente. ¿Sabía usted que ha modificado las leyes de Rusia para permanecer en el poder cuando menos hasta 2036? Una parlamentaria de Ukrania, entrevistada me parece que en Radio UAEM, afirma que el cobarde Putin se encuentra en un bunker en los montes Urales y pide varias cosas: que vayamos a luchar en contra del ejército ruso y si no es posible que difundamos la injusticia en contra de Ukrania en las redes.