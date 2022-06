Violencia política y raquitismo municipal

A la colección de quejas que los alcaldes morelenses podrían hacer respecto de su empleo: adeudos y problemas heredados, horarios inhumanos, incomprensión de la ciudadanía a su noble sacrificio por la forma más pequeña de la patria, grillas, balconeos en medios de comunicación y redes sociales, revisiones constantes de contralorías y hasta el riesgo de ser encarcelados si se les cacha en alguna fechoría; ahora tendrá que sumarse el terror de ser atacado a balazos por delincuentes a bordo de motocicletas o no que en este año han atentado ya dos veces contra sendos alcaldes en funciones.

Al asesinato del alcalde de Xoxocotla, Benjamín López Palacio, el once de enero; se suma el ataque armado al presidente municipal de Tlalnepantla, Ángel Estrada Rubio, ocurrido el 3 de junio. En medio hay decenas de casos de amenazas contra alcaldes que son apenas denunciadas dado el temor de los funcionarios municipales a ser ultimados por grupos criminales. Y no sólo alcaldes, también síndicos y regidores han sido blanco de ataques más o menos frecuentes, más o menos graves, hace años. La lucha por el control territorial entre grupos político-delincuenciales es la explicación más frecuente que los observadores dan al fenómeno, que no solamente es un delito en contra de los funcionarios municipales electos, sino en contra de toda la ciudadanía al pretender torcer la voluntad popular por el retiro obligado de los miembros de cabildos electos democráticamente, o someterla a través de amenazas que impiden a los ediles realizar el trabajo para el que fueron designados.

La evidente falta de protección a alcaldes, paradójicamente parece reducirse a medida que aumenta el riesgo de ejercer su función, lo que contribuye a la paulatina desaparición de su autoridad y poder, y en consecuencia de su legitimidad ante una ciudadanía ávida de resultados que los ayuntamientos no parecen capaces de dar, entre adeudos, límites legales, retrasos en la entrega de participaciones, conflictos laborales y jurídicos heredados y la amenaza latente de violencia en su contra.

El desgaste de la función municipal, que en los gobiernos estatales de primitivo manejo político puede resultar simpático en tanto quita los reflectores a la actividad de los alcaldes (aspirantes naturales a diputaciones y gubernaturas), no conviene en términos reales a nadie. El que el nivel de gobierno más cercano a la gente se mantenga en crisis multiplica los problemas y con ello la posibilidad de conflictos escalables para los gobiernos estatales y el federal. Cuando el municipio está incapacitado para cumplir a la gente, los grupos ciudadanos buscan soluciones en la autoridad que perciben como inmediata superior, el siguiente nivel de gobierno. Puede ocurrir que, como en Morelos, el gobernador acuse a los alcaldes de no hacer su trabajo y se queje públicamente, pero eso no resuelve conflicto alguno en tanto no atiende las demandas ciudadanas.

Los ataques a los alcaldes además afectan la ya de por sí muy dañada percepción de seguridad de los morelenses. Y ese tema pega directamente a la popularidad y legitimidad pública de los gobernadores. Cuauhtémoc Blanco, el de Morelos, sigue estando entre los mandatarios estatales peor evaluados, sólo rebasado en algunas encuestas por el zacatecano David Monreal, cuyo estado padece una sonorísima crisis de seguridad que parece mayor a la que vive Morelos desde hace tiempo y que se agudizó desde el inicio de la administración de Blanco.

El impacto político de descomposición y alimentación de enconos que tienen los ataques a los alcaldes no debiera distraernos de la responsabilidad de los criminales sobre los hechos delictivos citados. Los malos son los criminales, por supuesto, pero los políticos y funcionarios públicos que han permitido que actúen con total impunidad tampoco son buenos.

Claro que el debilitamiento de los gobiernos municipales tiene mucho más que ver con el diseño de las instituciones en México que con la violencia ejercida contra los alcaldes por los grupos político-criminales. Pero probablemente ese raquitismo municipal sea también el origen de la violencia política que a su vez la agrava hasta prácticamente extinguir a los ayuntamientos.