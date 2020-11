¿Violan "las mañaneras" de Andrés Manuel la Constitución de la República Mexicana?

Nuestra respuesta categórica es no viola la ley fundamental.

El Presidente de la República, como cualquier ciudadano tiene derecho de ejercer libremente sus expresiones; incluso si se le prohibiera hacerlo, se estaría atentando contra su libertad de expresión.

Permanentemente algunos medios, y hay uno específico, que cada día escoge a alguien de los medios de comunicación, que en su mayoría expresan su inconformidad con que Andrés Manuel cada mañana, hable, actúe, exprese, apunte y responda a las críticas; incluso se ha convertido esto en un ejercicio de libertad total, casi desde nuestra perspectiva un libertinaje de ataques contra el Presidente, que por eso hoy en esta valiosa plataforma hemos decidido tocar esta materia porque no se puede a ningún mexicano impedir el ejercicio de su libertad y de sus derechos humanos fundamentales constitucionales, como son los de la libertad de expresión.

¿Tienen los diferentes medios de comunicación -televisión, prensa escrita; redes sociales; y todos los demás-, derecho, poder y facultades, derechos constitucionales, para impedir que en las mañanera el Presidente diga, responda, confirme, cuestione, critique, juzgue, señale, nombres y apellidos de personas físicas y morales que lo atacan?; ´¿qué hace? defenderse; es evidente que no se ha podido callar, combatir, o como ocurría en el pasado, que la prensa completa, y lo acabamos de ver en la campaña de Estados Unidos, y aquí sería bueno hacer un paréntesis para quienes me honran leyendo esta columna, que afortunadamente en México no se ha llegado a ese extremo; pero recientemente -las últimas 24 horas- las más poderosas cadenas de televisión de la iniciativa privada en Estados Unidos decidieron, esa es la palabra, ejercer una facultad meta constitucional e interrumpir sobre la marcha el discurso que estaba dando Trump como candidato a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, porque a juicio de esa iniciativa privada eran muchas mentiras, cuestiones que no les parecieron; la pregunta es pueden ellos, los medios de comunicación allá, y aquí, impedir la expresión libre de esa voluntad; desde nuestra perspectiva no, porque para eso están las leyes; incluso volviendo con Andrés Manuel, si él al contestar, al proferir en las mañaneras, señalar con índice flamígero, quiénes son y por dónde están los que lo atacan, se podría llegar a causar un daño moral, y ahí están las leyes para intentar una acción de pago de daños y perjuicios en la vía civil si esto fuera de esa manera; pero en México no hay leyes mordazas; se respeta todos los derechos de expresión, y el ejercicio que día a día, cada mañana, y ya a dos años de haber sido electo Andrés Manuel, se ha convertido en algo fundamental para que los mexicanos sepamos que tenemos un Presidente que vela 24 horas al día por nosotros; que está preocupado por los que menos tenemos; que ha logrado destapar cloacas de corrupción impresionantes, y que ahora la última novedad, y ahí está en la en las redes y en los medios, salieron 10 gobernadores que se designaron federalistas, con la novedad de que se van a separar de la República, de la Federación, del pacto fiscal, si no les dan más dinero; evidentemente la ignorancia es lo que los empuja, porque para que eso llegara a ser una realidad habría que modificar la Constitución; con mayorías calificadas en las Cámaras, que lo aprobaran 16 legislaturas locales, y bueno, los autollamados federalistas quieren que para el año que entra el presupuesto de egresos se modifique; lo que evidentemente no será posible.

Pero regresando a la esencia de esta nota, es que tanto Andrés Manuel como los medios de comunicación tienen el mismo derecho a cuestionarse; a decir lo que cada uno de ellos piensa del otro, y mientras no sean delitos o sean hechos ilícitos que puedan conducir a una indemnización porque se viole el buen nombre y haya un daño moral, esto tiene que seguir; además vino a ser un remedio muy importante, que sea el Presidente y quizá la impotencia de todos los demás medios reunidos que no han podido acallar una sola voz que es la de Andrés Manuel, sea la verdadera razón por la que permanentemente se sigue, y recientemente lo vemos con Loret de Mola, que ahora busca una entrevista con Ancira, para que este señor que hizo toda la tranza con Lozoya sobre los nitrogenados, diga y suena absurdo decir que entre Peña y López Obrador pactaron que él fuera Presidente de la República.

CONCLUSIÓN

Usted distinguido lector juzgue si hablar todos los días en las mañaneras del gobierno de México, del país, de sus logros, de sus deficiencias, de sus problemas, es violar la Constitución; si contestar las calumnias y las que no lo son, aunque sean hechos verdaderos, el Presidente de la República tiene también su verdad, y de ahí que aplaudimos y apoyamos como lo hemos hecho antes, estas acciones de gobierno que seguramente seguirán beneficiando a los mexicanos.





