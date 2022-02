¿Vida extraterrestre?

Hace unas semanas el Dr. Leo Zuckermann, conductor de La Hora de Opinar a través de Foro TV, condujo un programa relacionado con el origen de la vida, explorando una la posibilidad de vida en otros puntos del universo;

De invitados estuvieron importantes científicos mexicanos como: Antonio Lazcano, Susana Lozano y José Franco. Básicamente las conclusiones fueron cinco principales: abundancia de escenarios y el azar, concepto de vida, vida inteligente, el agua y los ácidos nucleicos, elementos fundamentales de la vida. A continuación, las incluyo de manera sucinta.

Relacionado con la abundancia de escenarios y el azar se puede decir que el papel del azar en evolución de la vida es enorme. Es decir, hay muchos planetas, por lo tanto, hay muchos sitios disponibles para que se haya formado la vida. Los homínidos, somos el resultado de una serie de eventos donde intervinieron las épocas glaciares, la deriva continental, las grandes sequías, el meteorito que (en cierta manera) permitió el desarrollo de los mamíferos; es decir, el elemento aleatorio en la evolución es absolutamente central. Por supuesto, para que la vida existiera fue necesario que existiera el universo; los únicos componentes químicos que tenía el universo eran hidrógeno y helio. El resto de todos los demás elementos químicos se formaron adentro de las estrellas. Éstos tomaron H (hidrógeno) y He (helio) y en reacciones en su interior generaron el C (carbono), N (nitrógeno), O (oxígeno), y S (azufre). Todas las moléculas adicionales que tienen todos los seres vivos se fueron formando después para convertirse en elementos pesados; las explosiones de las estrellas y los vientos de las estrellas contaminaron -eventualmente- todo el universo para que formaran moléculas muy complejas. Por lo tanto, la química interestelar es muy rica y cuando se formaron nuestros sistemas planetarios en el universo ya iban toda una serie de "semillas" o moléculas que podrían ser precursores de la vida. Y solamente en planetas y no -por ejemplo- en satélites debido a que en temperaturas muy altas es muy difícil que se forme vida; además de que debe haber una distancia adecuada de la estrella "materna" para que haya suficiente agua en forma líquida. Es necesario que haya un satélite tan grande como la luna, para mantener una atmosfera lo suficiente densa para que exista agua líquida en la superficie; en una estrella sería imposible debido al calor desbarata las moléculas. En el caso de los asteroides -como los que tenemos en el sistema solar- en muchos de ellos hay compuestos químicos orgánicos.

Es importante que se establezca el concepto de lo qué es vida, en tiempo y espacio. Es un hecho que los virus no están vivos, pero tiene algunas propiedades de los seres vivos. La búsqueda de vidas en otras partes del universo implica que exista una definición de vida. En el caso de Marte es muy tentador suponer que las condiciones del de planeta permitieron que algunos compuestos orgánicos existieran. El problema es que Marte ahora es un planeta muy oxidante, con machismo oxígeno, de los peores enemigos para los compuestos orgánicos.

Uno "desearía" que hubiera vida inteligente (VI). Ante esto, uno puede hacerse la pregunta de ¿cómo, si existe la posibilidad de que pueda haber VI en el universo, pero en el sistema solar poco probable. Si existiera la VI ¿por qué no ha llegado esa vida a la Tierra? ¿por qué no nos han visitado? Por lo tanto, sí es más difícil que haya vida inteligente, no imposible. Para que exista VI es necesario que un sistema nervioso, uno de los tejidos más especializados que tenemos los animales. Los mamíferos (p. ej.) tuvieron que desarrollar mecanismos de regulación, de diferenciación, acumulación de mutaciones de recombinación y eso habla claramente del carácter aleatorio (una vez más) que tiene la evolución.

Hay elementos fundamentales para la vida, como el agua y los ácidos nucleicos, elementos fundamentales de la vida terrestre. Sí, el agua es esencial, ésta es extremadamente abundante en el universo y es un solvente muy peculiar que permite que las moléculas orgánicas puedan existir e interaccionar. Los ácidos nucleicos como el ADN y el RNA son las macromoléculas encargadas de codificar y almacenar toda la información genética de todo ser vivo; entonces cualquier organismo está formado de estas dos, además de buscar carbohidratos, proteínas y lípidos, por ejemplo, o los residuos del metabolismo de cualquier ser vivo. Estructuras complejas, especializadas como los que algunos que contienen los animales y plantas (p. ej.) requiere un proceso evolutivo del planeta Tierra. Esto llevó como 4500 millones de años, y debió haber sido un proceso estable (más o menos) durante muchos miles de millones de años para surgir estructuras muy complejas.

La TV no necesariamente es una "caja tonta"; existen algunos casos que fundamentan lo contrario y este programa… es un buen ejemplo.