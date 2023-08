Ruptura de la política tradicional en Movimiento Ciudadano

Durante varias semanas se ha discutido activamente al interior de Movimiento Ciudadano (MC) el rumbo que definirá su futuro inmediato. Dante Delgado –fundador y dirigente del partido—maneja una posición de inmovilidad porque así conviene a sus intereses, siempre a la espera de captar desprendimientos de alguno de los bloques en disputa.

De hecho, MC no ha manejado proyectos, candidaturas ni propuestas definidas en las recientes elecciones que tuvieron lugar en el Edomex y Coahuila, en las cuales el partido naranja no presentó candidatos propios. Vaya, ni siquiera aprovechó la ocasión para realizar campañas de proselitismo, ni de propaganda y afiliación. Decidió simplemente abstenerse y no participar en las refriegas, como es la obligación legal de todos los partidos.

Por cierto: MC prefiere no lanzar campañas de proselitismo porque carece de ideología propia y no tiene propuestas definidas. En los tiempos actuales, los jóvenes no se dejan llevar por la simple oferta “ciudadana” porque no da respuestas a sus inquietudes, y no ofrece una explicación coherente ante los grandes problemas nacionales (la inseguridad, el empleo, la educación y el futuro de los jóvenes, etc).

Asimismo, al tiempo que el estruendo de las campañas políticas de izquierda y derecha retumba por todo el país, MC como partido nacional ha querido mantenerse agazapado, a la caza de oportunidades, como ha sido su política tradicional. Sin embargo, el remolino que levantó la contienda política actual por fin despertó a MC, y ha sacudido su cómoda posición de supuesto observador imparcial. Tratando de rehuir las batallas, le apareció un conflicto grave en su interior.

La situación de MC en Jalisco ha generado una lucha interna que lo ha llevado a la virtual ruptura. En esa entidad, el gobernador Enrique Alfaro ha venido perdiendo fuerza ante el empuje de Morena y sus aliados, que hoy aparecen a la cabeza de las preferencias electorales en esa entidad. Por tal razón, Alfaro necesita el apoyo del PRIAN para reforzar su posición y mantener su grupo en el poder. Por lo mismo, comenzó el debate con Dante Delgado, quien se opone a ese tipo de compromisos y ha rechazado reiteradamente la alianza con la derecha, a la que ha llamado “el Pritanic”.

En fecha reciente, varios diputados federales, locales y presidentes municipales de Jalisco, pertenecientes a MC, lanzaron una publicación en solidaridad con Alfaro, en la que piden a su partido una definición pronta y clara en torno a estos asuntos. Ellos no quieren esperar, porque la indefinición los dejaría fuera de cualquier oportunidad, sobre todo en este momento político. Las críticas contra la inmovilidad de Dante han aumentado de tono.

Para Dante Delgado, la ruptura con Enrique Alfaro resultaría un golpe demoledor. De repente, su partido perdería la mayor fuente de sus votos, y la única entidad donde MC cuenta con estructura política y social. Vayamos viendo las cifras de las elecciones del 2018, para darnos una idea de lo que está pasando al interior del partido naranja.

En Jalisco, la votación obtenida por Enrique Alfaro para llegar a la gubernatura fue de más de 1 millón 350 mil sufragios, los cuales representaron casi el 40% de la votación total emitida en la entidad. Asimismo, los votos en favor de legisladores federales del partido naranja, significaron alrededor de 4 de cada 10 votos obtenidos por MC en todo el país.

Queda claro que, en caso de consumarse la fractura, Dante Delgado tendría graves dificultades para conservar el registro y seguir manteniendo su juego político, es decir, esperar que las batallas internas al interior de los partidos generan daños y agravios, y al final pueda ofrecer un espacio electoral a los vencidos.

Veamos los datos: si Alfaro y su grupo, por razones electorales, deciden aliarse con el PRIAN, al dirigente de MC no le quedaría otra fuente de apoyo interno que el MC de Nuevo León, donde no existe una estructura política y social, y cuyo arrastre electoral se basa en el atractivo personal de sus dos figuras principales: el gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. En este caso, el MC nacional no podría seguir navegando como fuerza política relevante y pondría en peligro su registro nacional en las próximas elecciones de 2024.

Este proceso ha venido ocurriendo con MC, antes llamado Convergencia por la Democracia, desde su fundación. Se ha convertido en un patrón de conducta política. Así pasó en las elecciones de Quintana Roo, donde Dante Delgado –después del fracaso de la candidatura del actor Roberto Palazuelos-- esperó a la batalla interna en Morena, para después entregar la candidatura al senador José Luis Pech, exsenador de Morena, quien fue vencido en la contienda del partido guinda.

MC no es siquiera un “partido bisagra”, de los que sirven a nivel nacional para integrar mayorías en el congreso con objeto de decidir sobre asuntos muy debatidos. MC ha sido tan solo un partido que vive de la confrontación interna de los demás partidos –o de actores y cantantes-- cuyo único motivo es quedarse con los votos de los derrotados, y seguir viviendo dentro del presupuesto del INE.

Movimiento Ciudadano (MC) es un partido fundado por viejos dirigentes del PRI a finales del siglo pasado, siempre bajo la tutela de Dante Delgado, un político sagaz que ha podido adaptarse a todos los cambios de época. Un dirigente que maneja su partido con la bandera de la “renovación”, pero que nunca ha permitido la renovación de los puestos directivos.

El partido MC surgió como Convergencia por la Democracia pero finalmente adoptó su nombre actual, cuando se puso de moda rechazar a “los partidos” y dar preferencia a “los ciudadanos”, como si quien se afilia a un partido político perdiera, por ese solo acto, los derechos inherentes a la ciudadanía.

En un texto reciente, el dirigente de MC insiste en que el partido naranja no será aliado del PRIAN, y que participará como entidad política con candidatos propios en las elecciones federales de 2024. Sigue presente, de este modo, la posibilidad de que el comité estatal de MC en Jalisco prosiga con su actitud de rebeldía, con resultados imprevisibles para la continuidad del proyecto emecista.