Las fuerzas políticas en lucha por el poder

Con la realización del Consejo Político Nacional de Morena, dieron inicio los trabajos para que la izquierda pueda depurar su lista de aspirantes y llegue a un acuerdo acerca de la persona que será el o la representante del movimiento democrático en las elecciones del año próximo, las más grandes e importantes en la historia del país.

La relación de fuerzas es ampliamente favorable a la coalición de izquierda; los prianistas, por su lado, no dan pie con bola, no tienen más proyecto que regresar el pasado neoliberal y corrupto, desfasado y sin ninguna perspectiva, sin más mas bandera que su antiobradorismo ramplón, cavernario y huérfano de ideas y programas.

En tales condiciones, es claro que en la lucha interna que tiene lugar actualmente dentro de la coalición de izquierda se está definiendo el destino del país. Quien resulte vencedor –o vencedora-- de esta batalla, gobernará México durante los próximos 6 años. En este bando hay varios proyectos bien construidos, liderazgos muy vigorosos, con capacidad para conducir las diversas fuerzas políticas de México hacia un solo destino.

Dentro del bloque de izquierda figuran Claudia Sheinbaum, exJefa de Gobierno de la Ciudad de México; el ex canciller Marcelo Ebrard; Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación; Ricardo Monreal, anterior líder del Senado, así como Gerardo Fernández Noroña por el PT, y Manuel Velasco, por el PVEM.

Marcelo Ebrard, uno de los más robustos prospectos de Morena, ha sido tema principal en los últimos días de varios señalamientos en la revista Contralínea, donde se ha hecho del conocimiento público que, durante el sexenio de Peña Nieto (2018-2018) la UIF realizó una investigación sobre el actual aspirante, ya que cuando fue Jefe de Gobierno de la CdMx–2006-2012-- entregó diversos contratos millonarios a un entramado de compañías para la construcción de la Vía Rápida Poniente, para lo cual debió expropiar diversos predios en varias delegaciones (hoy alcaldías).

Pues bien: además de analizar el manejo legal de dichos contratos, Contra línea informa que varios parientes y ex esposas de Ebrard adquirieron –sin acreditar la documentación comprobatoria de pagos-- casas y departamentos de lujo en fraccionamientos que se construyeron en torno a la mencionada vialidad, principalmente la zona de Santa Fé. Esos edificios habitacionales fueron construidos por las mismas empresas que recibieron los contratos para la Vía Rápida. Finalmente, después de 2 años de investigación, la PGR decidió no ejercer acción penal contra Ebrard por solicitud de José Antonio Meade, quien era secretario de Hacienda y fue posteriormente candidato del PRI a la Presidencia de la República.

El asunto es delicado, porque la mencionada revista tiene una acreditada trayectoria editorial, y tanto Miguel Badillo, su director, como Nancy Contreras, su principal reportera, tienen una carrera periodística intachable, lejanos de escándalos relacionados con temas de corrupción y recibo de dádivas de instancias dudosas.

Marcelo Ebrard deberá responder directamente sobre este tema en el curso de la presente campaña, porque el asunto puede reducir su credibilidad política. El presidente AMLO, en su conferencia de prensa del lunes 19 de junio, rehusó expresar una opinión al respecto, porque su respuesta –dijo—podría favorecer a algún precandidato.

Claudia Sheinbaum, por su parte, tiene una sólida trayectoria como científica y luchadora por la defensa del medio ambiente. Cuenta asimismo con una limpia trayectoria política, pues ha estado ligada a la lucha social desde la época del movimiento estudiantil (junto a Martí Batres y otros líderes del CEU a fines de los 90) y nuncaestuvo afiliada el PRI. Solo se unió inicialmente al PRD de las primeras épocas, y posteriormente se escindió junto con AMLO, cuando la tribu de“Los Chuchos” tomó el control del partido del sol azteca.

Por su parte, el proyecto de Gerardo Fernández Noroña –exdiputado del PT—es el más radical, y tiene como base la idea de generar las condiciones para que en México se respete a los trabajadores (obreros y campesinos) y se hagan efectivos los derechos y conquistas establecidos desdela Constitución desde 1917: la libertad sindical, erradicación del outsourcing, papel preponderante del estado en la planeación y dirección del desarrollo económico del país, etc.

La unidad en la acción política de todos los grupos de la izquierda es de importancia vital. Actualmente en México subsisten problemas que no se han resuelto porque el gobierno obradorista no tuvo la fuerza política ni el control de las instituciones de gobierno para completar su tarea. Por ejemplo: es necesario realizar una profunda reforma judicial, para lo cual se requiere la mayoría calificada en el próximo congreso federal. De lo contrario, este y otros proyectos no podrán ser realizados por la nueva administración del estado.

El hecho de que la mayoría de los gobiernos estatales está en manos de los partidos democráticos cuenta a favor de los cambios radicales, no porque la izquierda tenga el propósito de manipular las elecciones de diputados y senadores, sino porque habrá mejores condiciones para evitar el “mapacheo” tradicional de la derecha. Así, los ciudadanos podrán ejercer su voto sin presiones.

Por la derecha, en cambio, solo dos figuras se van perfilando: Santiago Creel, diputado federal, y Lily Téllez, senadora que fue de Morena y se cambió al PAN después de obtener el escaño. Santiago Creel tiene el antecedente de no haber ganado nunca una elección: siempre ha sido funcionario público por designación, o bien ha llegado a cargos legislativos por vía plurinominal.

Creel representa las vetustas y anquilosadas tradiciones del PAN. Es un orador pausado y gris, que no entusiasma a sus oyentes. Sobre él pesan fuertes acusaciones de que su despacho jurídico tiene alianzas con empresas factureras y grupos cercanos a la delincuencia, y además es la cabeza visible, junto a Marko Cortés, de “los cadeneros”, grupo llamado así por Felipe Calderón porque controlan el padrón de afiliados del partido albiazul.

Lily Téllez –tránsfuga del obradorismo-- es fogosa y tiene capacidad de debatir, y se ha inscrito a últimas fechas en la corriente de la “nueva derecha”, para diferenciarse de aquella “derechita” inofensiva que –afirma-- se avergüenza de su nombre. En lenguaje llano, Lily Téllez representa a la ultraderecha en el abanico de las opciones políticas.

El proyecto político de la legisladora sonorense es bien simple, y consiste en un solo punto: meter a la cárcel a AMLO. De ese modo, como si manejara una varita mágica, la ex locutora afirma que puede concretar reformas a las leyes, estimular la agricultura, defender al medio ambiente, combatir la delincuencia, mejorar la salud pública, etc.