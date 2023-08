La derecha inventa un magnicidio en apoyo de Xóchitl

La coalición electoral que sostienen PRI, PAN y PRD no tiene bases ideológicas, políticas, ni presenta un proyecto de nación. Simplemente esos partidos han formado un frente de resistencia para impedir, a toda costa, que la izquierda (Morena-PT-PVEM) continúe al frente de un gobierno que ha realizado reformas, y en fecha próxima las va a profundizar.

El PRIAN no propone nada a los ciudadanos mexicanos que no sea el regreso de los privilegiados al poder; no se basa en la movilización de bases populares con objetivos claros y precisos. Al conjunto de intereses que la integran NO lo definen asuntos relacionados con el avance social, reformas de fondo, ni la defensa de los intereses nacionales y menos el bienestar de las clases populares.

Pues bien: los medios de derecha han promovido un rumor muy extenso, atribuible a fuentes que lo han lanzado sin ninguna información comprobada. Señalan que su aspirante más destacada, Xóchitl Gálvez, en alguna fecha indeterminada sufrirá un atentado de consecuencias más o menos graves. Y establecen con claridad –eso sí—que el autor intelectual del atentado es el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, usando frases malévolas que nos tratan de vender, como aquello de que “Palacio Nacional genera violencia”, etc.

De pronto, la atención pública se ha alejado de los temas candentes relacionados con la sucesión presidencial, al enterarse de que la aspirante de la derecha sufrirá el percance. El tema del supuesto magnicidio estalló ante los ojos asombrados del país y se convirtió –por arte de magia-- en el eje central del debate nacional. Los comentaristas del salinismo fabricaron esa realidad ficticia que se volvió tema candente del devenir nacional, sin aportar indicios reales.

Nadie en su sano juicio necesita recurrir a ningún atentado para vencer a la senadora panista por Hidalgo. Ella, tan amante de los desplantes, tan proclive a las poses histriónicas, se ha negado a debatir con Edy Smol, un empresario de la moda que tiene opiniones afines al obradorismo. Tampoco se atrevió a debatir con Marcelo Ebrard. Ella solo quiere debates a modo, que la hagan lucir deslumbrante.

A estas alturas resulta un enigma interesante: ¿a quién le interesa eliminar de la vida política a Xóchitl Gálvez? A la izquierda no, desde luego. Los ataques de terrorismo individual han sido tradicionalmente condenados por la izquierda democrática desde hace años. El Frente “Juntos Hacemos Historia” no se reunió en torno a decisiones violentas, sino a una lucha política intensa, permanente, por llevar la conciencia política a las más amplias capas del pueblo, cuidando con pulcritud que nadie pueda ser acusado de violento.

Las pasiones desatadas por un eventual ataque serían muy peligrosas para la estabilidad política del país. La prensa corporativa afirma de modo especulativo la posibilidad de que ese atentado ocurra; la izquierda niega que sea necesario un ataque para eliminar a Xóchitl Gálvez de la contienda. Pero el clima que se ha generado resulta peligroso en extremo. Los ánimos de la sociedad política se encuentran caldeados.

La historia del movimiento de izquierda en México tiene muchos éxitos y fracasos, pero desde inicios del siglo no ha necesitado realizar atentados contra adversarios para conseguir sus triunfos. En las condiciones actuales, la desestabilización política del país solo conviene a los intereses de la derecha, específicamente del salinismo, curtido en ese tipo de conspiraciones.

Es absurdo pensar que la izquierda democrática pueda realizar un atentado contra un adversario relevante. El asunto se ha manejado desde la derecha y sus medios: la revista Siempre! de Beatriz Pagés, comenzó hace días a difundirlo, y hoy se realiza en los programas de Joaquín López Dóriga y similares. Parece más bien el nado sincronizado que hubiera ordenado algún jefe del alto mando,experto en manipulación de masas.

La derecha ocupa espacios políticos cada día más reducidos. Más de dos terceras partes de los gobiernos del país está en manos de la izquierda. El PRIAN está arrinconado y a la defensiva. Para continuar su avance, la izquierda necesita fomentar la estabilidad política que tanto bien ha hecho al país, a su desarrollo económico ya su soberanía.

En estos días, las empresas consultoras Demotecnia y Enkoll han realizado, cada una por su parte, encuestas en vivienda para conocer la opinión de ciudadanos mexicanos mayores de 18 años. En ambas mediciones, Xóchitl Gálvez resulta ampliamente superada por los aspirantes de la izquierda. En la encuesta de Demotecnia, cualquiera de los precandidatos de la izquierda –es decir, no solo Claudia Sheinbaum sino hasta Manuel Velasco-- vencería a la senadora Gálvez si la elección fuera hoy.

En el caso de Enkoll, los resultados tienen más matices, pero son esencialmente los mismos: Xóchitl Gálvez ocupa un espacio no relevante en la contienda política, aunque la directora de la casa, Heidi Osuna, matiza el asunto diciendo que es la primera vez que se hacen mediciones respecto ala aceptación de la senadora Gálvez, porque antes no tenía la aspiración presidencial. Por lo mismo es previsible –subrayó-- que seguirá creciendo en las encuestas.

Por otro lado, la economía mexicana está en orden. El peso cada día más fuerte y la confianza de los capitales en la moneda mexicana es sólida. La economía está creciendo al ritmo de 3.5% anual; la inflación ha comenzado a bajar; las remesas en dólares aumentan y la inversión extranjera crece de manera vertiginosa por la confianza que tienen los capitales extranjeros en la estabilidad financiera y política del país.

Es claro que el clima de inestabilidad solo conviene a la derecha. Los neoliberales no quieren permitir una victoria popular en 2024 porque sería un golpe demoledor a sus aspiraciones de regresar al poder. La derecha, cuando entra en cierto nivel de desesperación tiende a expresarse a través de la violencia. Así lo ha hecho por tradición. Usan todas las armas disponibles –por bajas y ruines que parezcan—para conseguir sus fines. Solo usa la democracia cuando le conviene. Pero llegando a un punto, defienden sus intereses con todo lo que tienen. Y actualmente no tienen más que la prensa corporativa y rumores malignos.

La campaña sobre el supuesto atentado revela su grave desequilibrio político.