Fracasó la tercera vía de MC para el país

Juan Zepeda, precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a gobernador del Edomex para las próximas elecciones del 4 de junio, anunció su retiro de la contienda, con una decisión que causó sorpresa en el medio político, porque deja fuera de combate a la llamada Tercera Vía que su partido ha propuesto para todo el país.

En medio de frases confusas y contradictorias, la dirección nacional de MC anunció más adelante no solo su retiro de la competencia en esa entidad sino en Coahuila, es decir en las dos elecciones estatales que tendrán lugar este año en el país. De esta manera, quedan en esas contiendas solo las dos grandes coaliciones políticas (Morena-PT-PVEM de izquierda y PRI-PAN-PRD en el lado conservador) que realmente tienen alguna posibilidad de ganar la batalla electoral de 2023, preámbulo de las elecciones federales de 2024.

Haciendo a un lado la fraseología de MC que pretende esconder la realidad, el núcleo del asunto es que ese partido y su candidato se desfondaron en el estado de México. Juan Zepeda ---quien figuró como candidato del PRD en las elecciones del 2017 y obtuvo más de 1 millón de votos, con 17% de los sufragios emitidos—solo tenía en diciembre de 2022, --compitiendo ahora por MC-- poco más de 10% de las preferencias, pero en febrero del presente ese caudal había descendido a poco más del 4% y seguía cuesta abajo.

Ante tal derrumbe, la dirección nacional de MC prefirió esconder la cabeza y procedió a culpar a otros partidos de su crítica situación. Expresó entonces que el PRIAN y Morena ya habían establecido un pacto para entregar el Edomex a la izquierda y Coahuila al PRIAN, y ante ello, dijo, MC no se prestaría a hacerles el juego.

Juan Zepeda dijo que no irían a la competencia porque al hacerlo validarían los “arreglos cupulares” de aquellos partidos. Asimismo, al aumentar su fuerza política, las críticas contra su proyecto aumentarían, y además los culparían de lo que pudiera suceder. Es decir: expresó que MC no quiere en realidad realizar una tarea esencial de la política como es el hacer proselitismo, y con ello aumentar la fuerza política propia. Y se niega con el pretexto de que los van a criticar, como si la crítica no fuera un elemento central de la actividad pública. En términos reales, MC no quiere participar realmente en política, y prefiere aparecer como una fuerza timorata.

Las preferencias en Edomex a marzo del presente según las empresas consultoras de opinión están en este orden:

Enkoll

-Delfina Gómez (Morena- PT-PVEM) tenía 56% de la preferencia efectiva el 9 de febrero.

- Alejandra del Moral (PRI-PAN-PRD) tenía 37% de las simpatías populares.

- Juan Zepeda (MC) tenía 4% de las preferencias de los ciudadanos.

El periódico El Universal en la misma fecha publica exactamente las mismas cifras.

Con relación a las afirmaciones de MC, Alejandro (Alito) Moreno, del PRI, declaró que Juan Zepeda es un desertor, y que en realidad no tuvo el valor de sostenerse como parte de la oposición. Dijo también que la abstención de MC en el fondo favorece a la izquierda. En términos parecidos se pronunciaron varios miembros de la oposición de derecha.

De cara a las elecciones del 2024, es evidente que MC ha dado un paso atrás en su objetivo de convertirse en eje articulador de una opción “ciudadana” con su propuesta de una Tercera Vía, supuestamente “alejada de las viejas prácticas de los partidos tradicionales”. En este contexto, su “proyecto alternativo” muestra la inconsistencia de los conceptos en que se basan sus dirigentes, porque en momentos en que la competencia política se polariza entre dos grandes opciones, la tercera vía se va quedando aislada porque su propuesta no interesa a los grandes núcleos de la población.

En las elecciones de Edomex del año 2017 –como ya se apuntó-- el PRD participó con su abanderado Juan Zepeda y obtuvo un destacado tercer lugar. En realidad, si Juan Zepeda tuvo tanto éxito en aquella participación fue por el apoyo que recibió de un sector del PRI, descontento por la postulación de Alfredo del Mazo. En especial el exgobernador Eruviel Ávila –actual senador del PRI-- promovió la participación de sus partidarios en la campaña del PRD y sostuvo con apoyo financiero al candidato perredista en esa contienda.

Las condiciones políticas, sin embargo, cambiaron radicalmente de 2017 a 2023. Formalmente el PRD se incorporó a la alianza del PRIAN. Después MC, que siempre ha estado a la caza de candidatos, aceptó a Juan Zepeda en sus filas. Pero en la actual campaña, al carecer de fuerza para aguantar el paso y las exigencias en un nuevo entorno político más polarizado, la candidatura de MC se desinfló por falta de apoyo político y carencia de apoyo financiero.

Las actuales mediciones de opinión electoral en Edomex le fueron dando cada día menos preferencias a la candidatura emecista. La dirección nacional de Movimiento Ciudadano, en vez de aceptar críticamente en público estas carencias, declinó y trató de encubrir su retirada mediante discursos que evaden el tema de fondo, así como su propia responsabilidad en la aventura de la Tercera Vía.

Por ejemplo: en Coahuila MC no tiene seguidores ni simpatizantes. Decir que se retiran de esa contienda equivale a afirmar que no darán una batalla política que nunca pensaron emprender, por la sencilla razón de que no tienen organización, ni partidarios, ni simpatías. El campo de batalla electoral ya estaba ocupado. El discurso emecista es tan solo una cortina de polvo para encubrir lo que ya todo mundo sabe: la Tercera Vía no es posible en un ambiente de polarización política, cuando las medias tintas dejan de tener aceptación en la sociedad civil.

Al partido Movimiento Ciudadano le toca hoy enfrentar su responsabilidad política y legal por esa retirada. Como institución de interés público, MC recibe fondos públicos para sus campañas. En el nuevo contexto, sus colores se diluyen ante el empuje de las dos grandes fuerzas confrontadas.

Muchos militantes sinceros de MC, deseosos de participar en actividades políticas, emigrarán a otros partidos. Y el movimiento naranja se irá quedando sin más opción que sus propias fuerzas, es decir, con sus precandidatos que por hoy representan algún sector de la sociedad. Quedan en pie las precandidaturas de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey; Samuel García, gobernador de Nuevo León; Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y quizás alguien más.