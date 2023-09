Fernández Noroña, vocero de campaña de la izquierda

Una vez consumado y reconocido el triunfo de Claudia Sheinbaum por sus adversarios internos –salvo el caso lamentable de Marcelo Ebrard—la dirección del movimiento de transformación que ahora ella encabeza, ha comenzado los trabajos con el fin de alcanzar los acuerdos necesarios para elaborar buenos planes de campaña y de gobierno.

Con el bastón de mando en la mano, la exjefa de Gobierno de la CDMX ha empezado a exponer algunos aspectos de su posible programa de gobierno, y ha hecho los primeros nombramientos para integrar su equipo de trabajo. Y se ha lanzado de inmediato a realizar una gira de trabajo por todo el país, con el fin de fortalecer las bases sociales del movimiento del cual recién tomó el mando.

Los primeros nombramientos son: Adán Augusto López –exsecretario de Gobernación— será el coordinador general de campaña de la aspirante presidencial. Ricardo Monreal será el coordinador de las giras regionales; Manuel Velasco no ocupará ningún cargo específico en la campaña, pero acompañará a la aspirante en sus diversas giras. Gerardo Fernández Noroña –diputado federal del PT y el más radical del equipo-- será vocero y coordinador de otras vocerías de la campaña, así como el enlace con las organizaciones sociales del país.

Hay que subrayar que Noroña –como se le conoce en el medio político—realizó una campaña a ras de suelo, desplazándose en la mayoría de los casos por tierra, plaza por plaza, con muy pocos apoyos económicos pero siempre levantando el ánimo del pueblo por todo lados, haciendo renacer el espíritu combativo de la izquierda en todas las plazas del país.

Al final de los conteos, Noroña ocupó en tercer lugar en la reciente encuesta convocada por Morena. Luego, en el momento de ponerse a disposición de la inminente campaña política de la izquierda, Noroña solicitó se le permitiera estar a la cabeza de un eventual Congreso Constituyente con capacidad de efectuar reformas de fondo a la actual Constitución Política, suprimir las reformas neoliberales, devolver al pueblo sus derechos plasmados en la Constitución de 1917 y, en todo caso, eliminar al actual poder judicial –obsoleto y corrupto—y sustituirlo por uno nuevo, más afín a los intereses del pueblo mexicano.

En esa intervención, Noroña expresó con claridad: “Si me quieren poner a repartir periódicos en las casas, lo haré; si la comisión que se me asigne consiste en conquistar el corazón de la gente para la izquierda, lo haré; y si me quieren mandar más allá del rancho del Presidente (cuyo nombre, por cierto es “la Chingada”) con gusto también iré..”.

Por otra parte, en lo personal pudimos conversar con un compañero que acudió a defender los votos de Fernández Noroña en el WorldTrade Center, donde se desempacaron las boletas que finalmente acreditaron el triunfo de Claudia Sheinbaum. “Los representantes de Claudia, Marcelo y Adán –nos relató—iban muy bien vestidos, armados con computadoras y equipos electrónicos en los cuales almacenaban miles de datos del recuento. Los de Noroña éramos gente del pueblo: albañiles, obreros, estudiantes, con muy poco equipo electrónico. Pagando nuestros propios gastos de comida y transporte”.

Por otro lado, en una entrevista que concedió Rodrigo Gómez, Director de la empresa encuestadora De las Heras Demotecnia --una de las casas contratadas para dar el servicio en el mencionado recuento--al programa de Los Periodistas, hizo un relato es muy claro y revelador. Según él, las dos empresas más antiguas del ramo –las más acreditadas, con más de 30 años de experiencia, Buendía y Demotecnia-- sintieron desde el primer momento el peso de las críticas negativas de los representantes de Marcelo Ebrard.

Los votos de cada aspirante –relata Gómez-- se iban colocando enfrente de los representantes de cada candidato, todos en una sola mesa. Pronto se empezaron a destacar los “montoncitos” de Claudia y Marcelo, y a diferenciarse de los demás. Pero también se notó que el “montoncito” de Marcelo se hacía a cada momento más pequeño que el de Claudia. El analista recordó que –a una señal preparada—todos los representantes de Marcelo Ebrard se levantaron de la mesa y salieron del edificio.

El acuerdo previo entre todos los presentes, incluyendo los del Consejo Político de Morena –Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; el presidente del CEN Mario Delgado y otros-- era no salir del recinto antes del final del recuento, por razones de seguridad. No se permitiría la fuga de información. Por lo mismo, no estaba permitido a nadie llevar celulares ni aparatos similares. La disciplina era estricta y observada por todos.

La salida de los representantes de Ebrard fue una ruptura de los acuerdos relativos a la disciplina. Y el intento de Malú Micher, del equipo de Ebrard, por entrar al salón donde se hacía el recuento, fue una pantomima porque a nadie –de ningún equipo— se le hubiera permitido entrar mientras estuviera realizándose el cómputo, y ese era un acuerdo que conocía la senadora Micher.

Hay que destacar que la propia empresa propuesta por Marcelo Ebrard, de nombre Mercaei –dirigida por el doctor Lauro Mercado-- presentó resultados muy parecidos a la encuesta-madre de Morena, y similares a las demás casas encuestadoras. Por lo mismo, los calificativos dirigidos por Ebrard y su equipo contra el proceso interno caen por su propio peso.

En resumen: el nuevo equipo de campaña integrado por Claudia Sheinbaum incluye a todos los aspirantes que participaron en el proceso interno convocado por la dirección de Morena, salvo a Marcelo Ebrard. El puesto de coordinador de campaña asignado a Adán Augusto López Hernández garantiza el vínculo de la campaña con las altas esferas del poder político en México.