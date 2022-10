Derrota de la élite calderonista en Tamaulipas

Finalmente, el 1 de octubre tuvo lugar el cambio de gobierno en Tamaulipas. Américo Villarreal tomó el poder y Francisco Javier García Cabeza de Vaca no se presentó a la ceremonia. Una larga sucesión de gobernadores panistas, ligados a los grupos delincuenciales llegó a su fin, y Tamaulipas se une con firmeza al proceso de cambio del régimen.

El camino fue muy complicado. Hasta los instantes finales del último día hábil, la derecha panista luchó por quedarse con la gubernatura de la entidad, y empleó todos los recursos legales, artimañas y sobornos con el fin de anular la elección, impedir el triunfo de la coalición de izquierda y, por lo mismo, evitar el derrumbe final del régimen corrupto y violento que dirigió la élite blanquiazul encabezada por el gobernador saliente.

En las elecciones de junio de este año, las fuerzas políticas se tensaron al máximo: la coalición prianista usó todo su arsenal de recursos ilícitos –incluyendo compra de votos e intimidación de los ciudadanos—tratando de evitar la afluencia masiva de los tamaulipecos a las urnas.

Todo fue en vano. La elección de Tamaulipas alcanzó el mayor porcentaje de participación popular, y la victoria del abanderado de la izquierda fue amplia y clara. En total, los ciudadanos emitieron 1 millón 420 mil 365 votos, que arrojan más del 51 por ciento del padrón electoral de Tamaulipas.

Como asesores del gobernador García Cabeza de Vaca fungieron durante su gestión varios miembros destacados de la élite calderonista: Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón; Salvador Vega Casillas, exsenador; Javier Lozano, personero del grupo, al frente de un fuerte equipo de asesores. Hicieron todo para evitar su derrota electoral.

El proyecto del gobernador blanquiazul desde el inicio fue transexenal. La presencia de los exsenadores panistas no fue casual. Todos ellos fueron compañeros suyos en el Senado durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) La ambición de García Cabeza de Vaca era ser candidato del partido blanquiazul a la presidencia de la República en las elecciones del 2024, con el fin de realizar una campaña por recuperar el poder para el grupo más duro del PAN neoliberal.

El ambicioso proyecto del exgobernador panista no resistió la prueba del ácido. La derrota del 5 de junio se interpuso en sus planes. Desde que perdieron la elección, el equipo de asesores de Cabeza de Vaca se dedicó a comprar conciencias de alcaldes; intimidar a los que no se plegaron; interponer recursos legales para echar abajo la elección y mantener un clima general de intimidación y bravuconería. Nada les dio resultado.

La apelación contra los resultados del proceso electoral fue presentada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TSPJF) máxima autoridad en la materia, mediante un alegato donde se impugnaban los resultados de distritos completos y demandaba la nulidad de la elección en su conjunto.

El 28 de septiembre, el TSPJF se reunió en la Ciudad de México, bajo la presidencia del magistrado calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, sobre quien se ejercieron múltiples presiones de todos lados. Finalmente, el Tribunal resolvió por unanimidad en contra de la impugnación, ya que las pruebas que se presentaron tenían fuertes inconsistencias, y no cubría los requisitos necesarios para anular el proceso electoral en su conjunto.

El panorama político de Tamaulipas siempre ha sido complejo, pero se agudizó antes de la resolución judicial: si los magistrados hubieran votado a favor, los partidarios de la izquierda se habrían manifestado en contra. El peligro de un fuerte conflicto poselectoral era muy real en una entidad donde las calles son dominadas por pandillas del crimen organizado, de manera que podría presentarse lo peor, como el posible asesinato de militantes y dirigentes de la izquierda.

De esta posible “solución” había antecedentes. En 20010, los grupos criminales liquidaron al candidato Rodolfo Cantú, del PRI, quien llevaba gran ventaja sobre sus competidores de otros partidos. El homicidio tuvo lugar el 28 de junio en Ciudad Victoria, sobre la carretera que conduce al aeropuerto, cuando el candidato se dirigía a un acto de campaña.

Rodolfo Cantú no era del agrado de los criminales; al morir fue sustituido por su hermano Egidio de los mismos apellidos, quien fue más proclive a negociar con los delincuentes. García Cabeza de Vaca no se atrevió a recurrir a ese tipo de violencia, pero las fuerzas que representa no querían separarse del poder, los privilegios y negocios a que tenían acceso.

Debemos tomar en cuenta que de los exgobernadores de Tamaulipas, dos (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) se encuentran tras las rejas purgando penas por su colaboración con los grupos criminales. Falta aún conocer la suerte de García Cabeza de Vaca, sobre quien pesa una orden de aprehensión de años atrás. Al parecer, fue la causa principal de su huida.

En una entrevista reciente, Santiago Nieto, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que Cabeza de Vaca tiene un patrimonio de por lo menos 1 mil 200 millones de pesos, desviados del presupuesto estatal y diversificados en todo el territorio tamaulipeco, e incluye ranchos ganaderos, campos eólicos, fincas vitivinícolas, empresas de alimentos y decenas de giros más.

El capital de esas inversiones se maneja a través de un grupo pequeño de empresas que a su vez controla decenas de negocios más chicos usando mecanismos alambicados. También se han podido identificar decenas de casas y fincas en Tamaulipas y en varias ciudades del vecino estado de Texas.

Los mecanismos de corrupción empresarial del exgobernador dieron margen para asociarse con grupos del crimen organizado, convirtiéndose en un poder consolidado extralegal que aspiraba a establecer su hegemonía sobre toda la región del noroeste mexicano, incluyendo intereses en Nuevo León y Coahuila.

El proyecto transexenal de la élite panista conoció la derrota electoral en junio y fue desplazado del poder en octubre de 2022.