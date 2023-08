Conflictos internos en la oposición prianista

La oposición agrupada en el Frente Amplio está exhibiendo en su proceso electoral interno la falta de certeza y claridad en sus procedimientos, y en consecuencia el conflicto se manifiesta de nuevo,en el momento que los jefes definen la selección del o la aspirante que portará sus banderas en la próxima elección federal.

Los aspirantes seleccionados por la cúpula prianista fueron finalmente 4: Santiago Creel y Xóchitl Gálvez, del PAN, y Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, del PRI. Según esa decisión, solo ellos cubrieron en su totalidad el requisito de recabar al menos 150 mil firmas para integrar el padrón, distribuidas en la mayoría de las entidades del país.

Pero en el trayecto, la maquinaria orquestada por Claudio X González fue cometiendo muchas faltas que dejaron el camino sembrado de cadáveres políticos, quienes hoy se rebelan ante la imposición y están formando un ambiente de inconformidad entre sus simpatizantes, que aspiran a procesos más apegados a la certeza, imparcialidad y transparencia.

Primero fue el diputado panista Jorge Luis Preciado quien denunció abiertamente ante los medios de información los manejos irregulares de la dirección del PRIAN; renunció públicamente a su militancia de 29 años en el partido blanquiazul, y anunció que acudirá al Tribunal Federal del Poder Judicial (TEPJF) en busca de la protección de sus derechos ciudadanos. Otros dos aspirantes: Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, del PRD, han sido excluidos de la contienda en medio de confusas explicaciones.

El lunes 7 de agosto, Jorge Luis Preciado convocó a una conferencia de prensa donde expuso sus agravios: señaló que hubo problemas con el registro de firmas que había conseguido, para lo cual acudió con Marko Cortés, presidente del PAN. Este le indicó que reclamara a la empresa HUBOX, encargada de procesar el registro de las firmas de apoyo de los aspirantes.

La empresa se negó a dar una respuesta clara arguyendo que Preciado “no la había contratado” para tal fin, y que debería recurrir al PAN. De regreso con Marko Cortés, no obtuvo ninguna aclaración. Fue quedando claro que la plataforma digital contratada para la recolección de firmas está manipulada por la cúpula de los partidos. O sea, no hay un árbitro imparcial de la contienda interna.

Ante una decisión ya tomada –añadió Preciado—solo seguirán participando en la simulación quienes así lo decidan, pero a sabiendas de que todo está resuelto. Por eso prefirió declinar y renunciar al PAN. En el momento de retirarse denunció a Marko Cortés, por ser un político mediocre –dijo-- que se deja manejar por “Alito” (Alejandro Moreno Cárdenas) dirigente del PRI.

Más adelante, tanto Silvano Aureoles como Miguel Ángel Mancera, del PRD, denunciaron la exclusión de que fueron víctimas. El presidente del PRD, Jesús Zambrano, se mostró indignado por esa exclusión y anunció una “pausa” en las relaciones de su partido con la coordinación prianista. Fue notoria la ausencia de Zambrano en el primer debate de aspirantes de la derecha prianista.

Las exclusiones de Preciado, Aureoles y Mancera ponen de relieve que el proceso actual de elección del precandidato presidencial de la derecha constituye una completa simulación. En este proceso los dirigentes han dejado de observar las reglas elementales de equidad, imparcialidad y certeza que exige toda competencia humana, y en especial la electoral. Principios, por cierto, garantizados por la Constitución Política de la República.

Los prianistas decidieron inicialmente organizar esta contienda para no ser excluidos del panorama político del país, como una respuesta a la izquierda.Pero no han puesto en marcha verdaderos procesos incluyentes y democráticos para el nombramiento de sus aspirantes. El PRI siempre ha sido un partido autoritario, defraudador y marrullero. El PAN tiene menos habilidad en esos asuntos, pero en este caso no se han quedado atrás.

En realidad, el mando político de la coalición no está en manos de los dirigentes de los partidos, sino en el grupo empresarial que los convocó y los coordina, y son estos personajes quienes deciden todo. No solo dictan el resultado, sino los procedimientos. Los oligarcas que reunieron a la coalición de derecha no quieren, ni entienden de procedimientos democráticos. Pero sí saben, y mucho, de simulación.

Las herramientas principales que los magnates están usando en esta elección son el registro de firmas y los debate entre los aspirantes que ya están teniendo lugar. Pero la herramienta decisiva, el registro de firmas, lo manejaron a su antojo, ya que siempre pusieron por delante sus intereses como empresarios. Lo mismo pasará con las encuestas.

En el fondo, los líderes de la élite saben que no podrán ganar las elecciones de 2024, ante la fuerza electoral arrolladora del obradorismo en especial, y de la izquierda en general. Para ellos, la presidencia de la República está perdida, por más que algunos de sus voceros se resistan a aceptarlo en público.

Su apuesta, por lo tanto, sigue siendo la misma de 2021: conquistar la mayoría en el congreso federal, pero si no alcanzan, al menos impedir que la izquierda obtenga la mayoría calificada en el nuevo congreso, o no se aproxime a esa mayoría. Aspiran a tener un congreso que impida reformas constitucionales que les pudieran ir arrebatando pedazos de su poder. Quieren mantener el precario equilibrio de fuerzas que existe a la fecha.

La élite del poder está constituida por los dueños del capital, los principales inversionistas, los medios corporativos, los ministros de la SCJN y el poder judicial en general. En conjunto han podido mantener al poder presidencial de AMLO bajo límites severos, y no quieren permitir que cumpla cabalmente con su función ejecutiva de reformar a fondo las estructuras. Incluso se han atrevido a censurar al jefe del gobierno bajo el pretexto de “violencia política de género” adulterando y manipulando sus palabras. En los hechos, han creado una dualidad de poder, que no puede ser resuelta por un golpe militar, porque hoy las fuerzas armadas ya están involucradas en el proceso de cambio.

Por lo tanto, el objetivo del PRIAN es aferrarse a tener de nuevo una minoría saboteadora en el congreso, que impida avanzar en los consensos y desde luego a sustituir a la obsoleta Suprema Corte. Esa es la función para la que fue escogida Xóchitl Gálvez: necesitan una abanderada que arrastre votos para obtener una representación fuerte en el nuevo congreso federal, e impedir la profundización de las reformas.

Ella será la encargada, junto a los medios corporativos de información, de jalar votos para los candidatos a legisladores prianistas (dentro de los cuales ciertamente estarán los actuales dirigentes de los partidos) y desde luego los aspirantes que se presten al juego de simulaciones.