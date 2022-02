Usos y Abusos del poder: del Ejecutivo y del cuarto poder

Además, de la violencia, la corrupción y la pandemia también padecemos esta forma de hacer política agresiva y violenta desde los medios cotidianamente. Aunque ninguno de los participantes, el presidente de México por una parte y los editorialistas, conductores de noticias por la otra, reconoce de sus excesos, ni de su agresividad y su violencia. Esta es su forma de hacer política y ocurre en la discusión pública en los medios porque es el lugar por excelencia en las sociedades complejas y modernas para hacer política: en la discusión pública. Seguramente, esta es una de las razones por las que el presidente de México decidió con mucha audacia crear sus conferencias de prensa matutinas de lunes a viernes de aproximadamente dos horas, referido coloquialmente como “las mañaneras”. Seguramente, también porque los grupos de oposición a la presidencia de la República y su proyecto político que llamó la 4T, la cuarta transformación, sin acceso al poder del Estado como las conferencias “mañaneras”, utilizan el espacio público de los medios, lo cual no significa que no tengan “poder”, de hecho tienen tanto poder que se le ha llamado históricamente “el cuarto poder”, en referencia a los otros tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La influencia de este cuarto poder ha sido históricamente muy importante en varios países, algunos de esos muy famosos, por ejemplo, el caso de Watergate que terminó con la renuncia del presidente de Estados Unidos Richard Nixon. Otro, menos conocido en México, pero muy poderoso, fue el respaldo de la cadena O' Globo, quizás la más importante de Brasil en su momento, fue su respaldo al golpe de Estado para instalar una dictadura militar que permaneció más de 20 años en el poder “presidencial”.

El episodio más reciente de esta discusión política y pública violenta con agresiones e “hipérboles” —alguna vez referida de esta manera por una de estas líderes de opinión y que en realidad es para referir a las “exageraciones”, licencia de abusos verbales en sus intervenciones públicas y frecuentemente agresiones e insultos— son las acusaciones de diversos medios al posible conflicto de intereses de la renta de una casa en Houston del hijo mayor de AMLO a un ex alto ejecutivo de una empresa que tiene contratos con PEMEX y que se insinúa pudo haberse beneficiado de contratos recibidos. El presidente AMLO se sintió muy afectado y continuó con la discusión para dar explicaciones sobre imprecisiones y alusiones que lo que querían dejar en los medios era la sospecha de corrupción y la falta de austeridad, que el presidente recita como plegaria casi todos los días. Por esto llegó a colocar a Carmen Aristegui en la misma categoría con Loret de Mola y otros Diarios de circulación nacional; además, acusó de que periodistas que se llaman a sí mismas como independientes, no lo eran y que aprovechaban estas “denuncias”. En la “mañanera” del 9 de febrero hasta la refirió como corrupta ¡Imagínese usted! y le preguntó a Loret de Mola, cuánto es el dinero que recibe mensualmente y quién se lo paga. Y esto no era retórica, pero seguramente Loret de Mola no va a contestar.

Me parece que parte de este “periodismo” crítico, “independiente”, se beneficia de otra manera. Como lo han hecho otros “líderes de opinión nacionales”: difunden un resultado de periodismo de investigación porque esto les ofrece notoriedad que se capitaliza como acrecentamiento de su poder y lo que de él se derive. Recuerdo, una noticia que no debió de serlo, aquella que se plantaba como suspicacia sobre posibles problemas con la bebida del presidente Calderón que ocasionó un gran conflicto con la empresa que albergaba a Carmen Aristegui y, creo si mal no recuerdo, la suspensión temporal de su programa. ¿Valía la pena esta “noticia”? Creo que no, pero la notoriedad del programa y de la conductora, creció exponencialmente y desde luego se convirtió en víctima, lo cual redundaba en mayor notoriedad y mayor poder.

Este no es el caso del posible conflicto de intereses en la renta de la casa en Houston del hijo de AMLO, es un problema que seguramente necesita discutirse públicamente, pero no de la manera en que lo ha presentado Aristegui ni su continuación con el agregado de otra periodista, pero que sin el fundamento adecuado y con la “hipérbole”, se mostró “impertinente” con la respuesta que le dio el director de Pemex en la mañanera del 9 de febrero. Creo que ambas partes, tanto del ejecutivo federal como de varios líderes de los medios, se enfrascan en “hipérboles”, agresiones e insultos, abusando de su poder público y para hacer política cotidianamente en los medios y la discusión pública. Esto es muy malo para la vida política y para la discusión pública porque no nos permite concentrarnos en la verdadera corrupción que no se combate y que no se menciona sobre la que valdría preguntarnos porque no se discute por ambas partes, es tan grande y perjudicial que valdría la pena que se discutiera y se combatiera. ¿No cree usted o que opina?