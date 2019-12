Una crisis bien administrada

Desde una perspectiva optimista, tendría que reconocerse que no aparecen en el panorama económico signos de que se avecine una crisis económica como es común cuando al fin del año se contrastan las expectativas de crecimiento con los logros materiales de la actividad productiva y financiera del mismo período. Pero si no hay signos de una crisis no es por el manejo extraordinario de las variables económicas, ni por un desempeño sobresaliente de las empresas, sino sencillamente porque los datos sobre los problemas de la economía nacional nos han acompañado todo el año.

Aunque en el sector privado se hacen esfuerzos en materia de producción, de valor agregado (en la última década las exportaciones del país han tenido un valor agregado superior al 40 por ciento frente a 35 por ciento de los primeros diez años del siglo), las cosas no están saliendo bien para la economía nacional debido, entre otros factores, a un conjunto de políticas públicas cuyo impacto final ha sido desastroso para la producción y entre las que están una mal enfocada austeridad en el gasto público, cambios en las reglas de operación de programas sociales (que generó retrasos en su ejecución durante la primera parte del año), disminución de estímulos a la producción, mala comunicación sobre normas fiscales y hacendarias y centralismo en la ejecución del gasto público que margina de la toma de decisiones de compra y contratación a gobiernos estatales y municipales.

Ese conjunto de nuevas formas de operación del gobierno federal se ha traducido en una reorientación (no disminución) del gasto público con el consecuente impacto en la actividad productiva de todo el país. Si bien es cierto que los motivos enunciados de los cambios pueden considerarse nobles, el combate a la corrupción, la desaparición de intermediarios políticos en el manejo de programas sociales y otras más, los efectos que tales medidas han provocado en la economía durante todo el año han resultado en una bien administrada crisis que, en lugar de presentarse como golpe de fin de año, se ha traducido en un desgaste evidente durante cada uno de los meses del 2019, tanto en el plano federal como en el local, donde las cosas tampoco marchan bien para la producción que se mantendrá en los mismos niveles de 2018, ni para el empleo formal cuya caída en el 2019 ha sido más que evidente.

Podríamos conceder que las intenciones de los funcionarios federales y estatales son las mejores, pero el efecto de esas intenciones traducidas en políticas públicas que no generan resultados en materia de crecimiento económico, productividad, reducción de la pobreza laboral, empleo formal, reducción de la informalidad económica, presionan mucho más a la economía que en el escenario local vive ya un momento terrible tanto en las finanzas públicas como en términos de consumo: no hay dinero en los municipios ni instituciones por lo que el consumo se reduce a casi la mitad de lo que sería posible o deseable.

Las políticas de reordenamiento administrativo deben acompañarse de alternativas para fortalecer la economía, es la tarea urgente para 2020.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com