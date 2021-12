¿Un sueño Ambientalista?

Esta mañana, además de levantarme muy optimista, me desperté con la importante noticia de que si, finalmente, se evitará el uso de combustibles de origen fósil como el petróleo, echando al borde lo que se había anunciado anteriormente; por lo tanto, fue información errónea el hecho publicitado de que invertiríamos millones de dólares en la planta de Dos Bocas. De esta manera, se estará incrementando el uso de tecnologías amigables con el ambiente, de tecnología renovables como la eólica, ¡o sea el uso del prodigioso viento!, eso es muy sobresaliente.

Fue un día (30 de diciembre) maravilloso. Imagínense Ustedes que además se llevaron propuestas coherentes en la COP26 del cambio climático (CC), una reunión muy importante sobre el CC; además de esto también se presentó la reunión del grupo de Los Ocho, un grupo de países con economías industrializadas del planeta; dicho grupo estuvo formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia (excluida por la crisis de Crimea) y México (aunque la representante de México llegó muy tarde); esta importante reunión fue también a finales del 2021. Siendo su servidor un ambientalista académico, esto suena inmejorable. Como lo es también el tema de los famosos residuos sólidos (RS). ¿Pueden Ustedes creerlo?, por obra y gracia del “espíritu santo” ya no existirán tiraderos a cielo abierto en Morelos. Es realmente increíble; es decir, ese problema de los RS “pospuesto” por más de 15 largos años (en la entidad, especialmente en Cuernavaca), no sé por qué razones, finalmente se resolvió “de la noche a la mañana”; es decir después de algunas protestas, finalmente ya se pusieron a hacer algo concreto para disminuir ese grave problema.

Lo que también me enteré, que es fantástico, fue que se había decidido que los mexicanos haríamos grandes esfuerzos en favor de la biodiversidad; esto suena genial y muy interesante ¿pueden Ustedes creer eso? Esto implica que -por ejemplo- haríamos un estudio detallado (una verdadera Manifestación de Impacto Ambiental: MIA) de las repercusiones de todo lo que se haga en esa propuesta de infraestructura del Tren Maya en la península de Yucatán. De esta manera, se tomarán decisiones claras de las medidas de mitigación resultantes (la forma de cómo recompensar al ambiente) de ese estudio. Por cierto, para estas fechas ya deberíamos tener esa MIA -o mucho antes- pero en lugar de eso, se prefirió emitir el famoso “decretazo” para evadirla. Pero lo más importante es que finalmente se hará dicha MIA. Esto indica que se van a tomar en cuenta los puntos de vista de los científicos, particularmente de los especialistas en temas ambientales; de esta manera -además- estar en el marco de la Ley.

Lo que también estimuló mi frenesí, fue el tema de las pandemias. Como es ampliamente conocido, lo que estimula la proliferación de pandemias es tanta destrucción que hemos hecho en el ambiente y no es una razón esotérica; somos tantos seres humanos (SH) en el planeta, que la capacidad de carga (del SH) se ha roto desde hace mucho tiempo; por lo tanto, cada vez estamos en mayor “contacto” con él ambiente, particularmente con la vegetación alterada. Si aparentemente ya no vamos a afectar tanto el ambiente, las pandemias ya serían una especie en peligro de extinción.

Lo siento mucho; en realidad todo lo dicho anteriormente es producto -quizás- de que me acosté temprano y desperté poco después, pensando que era otro día, pero no sé. ¿No le ha pasado eso a Usted? Cualquiera que sea la posible explicación, esta angelical mañana tuve sentimientos encontrados. Desgraciadamente, todo lo que comenté, fue sólo consecuencia de un cierto sueño profundo, o un agradable sueño; es decir, no fue día de los inocentes (celebrado recientemente el 28 de diciembre), sino que la información que compartí con Ustedes, fue simplemente un buen y anhelado sueño… nada más.