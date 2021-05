Un metido en pleito de dos

Falta una semana, una semana exatamente para la hora chimenguenchona, la hora cuchicuchi, como diría el magazo de magazos Beto el Boticario, la hora ya vas que chutas para los candidatos de Cuernavaca que se andan tirando con todo lo que se puede.

Es que en este segundo round, tanto Argüelles de la coalición Morena/PES/Nueva Alianza, como José Luis Urióstegui del PAN y PSD, estaban en un tiro parejero en el que incluso se hablaba de un posible empate técnico cuando de pronto, que aparece Sergio "El bailador" Estrada y tómala, que abarata por la espalda al del PAN con un video en donde lo acusa de proteger a delincuentes.

Sergio revivió un capítulo de cuando era gobernador en el que dice que tuvo que cesar a Urióstegui por sus nexos con la delincuencia y se descoció hablando mal del abogado pero con rencor.

Y pues la aparición del bigotón a todos nos dejó muchas dudas, en primer lugar, por qué saca hasta ahora cosas que pasaron hace 20 años.

Por qué hace 20 años lo corrió, pero no lo denunció y lo metió a la cárcel.

Por qué, si dice la verdad, el ex director de la Policía Ministerial, Agustín Montiel y demás personajes involucrados, sí se pudrieron en el tambo y Urióstegui anda tranquilo caminando por la calle.

Por qué no se acordó él mismo de las acusaciones de su relación con la hija de El Azul o sus aventuras amorosas en el helicoptero del amor.

A mi francamente eso me parece plan con maña… porque no me digan que Sergio se está acercando a la competencia; si yo francamente lo veo cada vez más desaparecido, más desinflado.

Que se me hace que Sergio le anda ayudando a otro… otro que necesita frenar el ritmo de crecimiento de Urióstegui para llegar al 6 de junio tranquilo y sin contratiempos… quien sabe.

Por lo pronto está contienda que sigue siendo entre dos, es de pronóstico reservado. A ver si en el tercer round -3l del 6 de junio- alguno puede aplicarle un fatality a su contrincante.