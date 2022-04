Un día naranja más

José Juan Conejo Pichardo





Para las Naciones Unidas, la violencia de género y la propia amenaza de violencia contra las mujeres es la más extendida violación de derechos humanos, es la que socava el desarrollo de los países, genera inestabilidad en las sociedades e impide el progreso hacia la justicia y la paz.

Ayer como cada 25 de mes se conmemoró el "Día Naranja", un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, donde en su gran mayoría colectivos sociales, ONG's, OSC's, redes y demás agrupaciones realizan una serie de actividades para conmemorar este día, así mismo se suman dependencias gubernamentales y la iniciativa privada; cabe hacer mención que la participación más grande y activa en Morelos en este día es por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil ( OSC's), las cuales efectúan conferencias, ruedas de prensa, manifestaciones y mesas de debates por dar mención de la gran lista de actividades realizadas; las preguntas son, ¿ estos eventos a cuantas mujeres salvaron?, ¿ qué seguimiento dan a estas actividades?, ¿o son eventos únicamente para cumplir con la conmemoración del "Día Naranja"?.

Ayer tuvo mi atención una conferencia virtual que se realizó en el canal oficial de los Tribunales Agrarios de México,la casa de la Justicia del Campesino, conferencia que tuvo por nombre "Erradicación de la Discriminación y Maltrato a la Mujer Rural", impartida por la Dra. Mayela Ruíz Madrazo, especialista en temas de violencia de género, desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad y litigios estratégicos, un tema trágicamente olvidado por una gran parte de las organizaciones de los Derechos Humanos, activistas sociales, dirigentes de grupos feministas y en muchos casos un tema olvidado por el mismo gobierno; este es un tema en particular que no esta nada trillado por OSC's,ONG's y feministas y que es un problema antiguo, como la historia misma, un tema que la Presidenta de la A.C. Uka Nuiwame, Dra. Mayela Ruíz Madrazo sacó del rincón del olvido, que comenzó a quitarle el polvo y le dio luz pública en un escenario donde se encontraban las y los Magistrados del Tribunal Agrario, quienes debemos de decir que se anotaron un diez en realizar este evento y de escoger como ponente a Mayela Ruiz Madrazo, quien mencionó en la conferencia que el sistema Sexo-Género influye bastante en este problema, como lo es el patriarcado y no darle el lugar a la mujer, también hace mención que las mujeres rurales son quiénes sostienen la seguridad alimentaria del país, la educación de los hijos, el bienestar y económica familiar, y aún así sufren de una gran discriminación, un dato muy interesante que mostró es que el 36% de la tierra comunal y ejidal en México se encuentran legalmente en manos de mujeres, por lo que es importante una reforma integral en materia agraria que reconozca y proteja a las mujeres en el campo mexicano, las cuales también cumplen una triple jornada de trabajo, tanto en lo laboral, como en lo doméstico ,la responsabilidad de la crianza de los hijos y el trabajo en el campo, donde proveen a la familia, mujeres que se hacen cargo de los predios cuando son abandonados por sus maridos al realizar una migración para buscar una mejor situación económica...; sin duda un excelente tema que da una gran apertura para ver como ayudar a la mujer rural y para que las autoridades agrarias den un vistazo más a fondo a esta problemática y den una solución a ella. Te invitamos a ver esta conferencia por YouTube o en el link https://youtu.be/t1C3i69bbAI, así como el día de maña Mayela Ruiz Madrazo dará una conferencia virtual en PILARES del Gobierno de la CDMX, "La paz al Microscopio", Prevenir la Violencia de Género. Tarea de Todas y Todos, donde expondrá la problemática del "Desplazamiento Forzado" , el cual es uno de los temas que viene en su libro violencia de género,como desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad, libro que ha recibido buenos comentarios por su practicidad en temas legales de litigios estratégicos.

Temas bien escogidos por la Dra. Mayela Ruíz Madrazo, temas que son punta de lanza para realizar un gran trabajo en reformas, iniciativas de ley y en hacer cumplir las leyes ya existentes, en aplicar correctamente la justicia; Uka Nuiwame, una Asociación Civil que siempre está en movimiento, que no realiza métodos de expresión y operación de circo, maroma y teatro para actuar en pro de los Derechos Humanos y en especial de las mujeres, niñas y niños.