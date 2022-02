Ucrania en el escenario internacional

Desde hace varios meses se ha estado manejando una posible guerra en una región de Europa llamada Ucrania. Sin embargo, a pesar de que ha ido incrementando cada vez más la posibilidad de la guerra, todavía existe una ligera oportunidad de que la diplomacia juegue un papel fundamental para hacer entrar en razón a los actores de esta película. Y no se trata de decir quién es el bueno y quién es el malo, sino solamente de decir que, como sucedió el siglo pasado durante el período de la guerra fría, los protagonistas vuelven a ser los mismos: Rusia -como una nación que hace recordar a la URSS- y Estados Unidos.

Es así que estas líneas están hechas para poder analizar la importancia de Ucrania en el mapa internacional, no porque puedan tener un efecto bélico directo en regiones como Oceanía, África o América Latina, sino porque los efectos de una posible guerra sí que pueden verse en el desarrollo económico y comercial del mundo. Es más, desde el accidente nuclear de Chernóbil sucedido el 26 de abril de 1986, Ucrania no volvió a estar en la mira del mundo hasta el conflicto de la península de Crimea en 2014, cuando Rusia se la anexó de una forma no tan diplomática ni legal que pudiésemos decir. Ahora, ¿qué pasa entonces y quién es Ucrania?

Empecemos por el principio: Ucrania es una República ubicada en la Europa Oriental. Su sistema semipresidencialista es parte fundamental para que subsistan los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Esta nación tiene una extensión territorial de poco más de 600 mil kilómetros cuadrados, es decir, alrededor de una tercera parte de la extensión de la República Mexicana. Aunque Kiev es la capital y ciudad más poblada del país, apenas representa un 10% del total de los ucranianos que suman 42 millones, en números redondos.

En cuanto a su historia, aunque es milenaria por sus antecesores directos, Ucrania, como tal, apenas supera los 30 años de vida independiente luego de haberse emancipado de la URSS el 24 de agosto de 1991. Esto le ha traído, como consecuencia, estar al borde de crisis económicas que no han podido ser manejadas de la mejor forma debido a sus compromisos con terceros países que le han servido de catapulta económica para poder establecer una mediana economía, que, eso sí, les llevo a ser un estado prometedor a inicios del siglo XXI.

Sin embargo, luego de haber superado la crisis inicial, apenas al ser una nación independiente, no pudieron superar la debacle de la gran recesión del 2008, que no solo les afectó a ellos, sino a todo el mundo.

El problema para Ucrania, entre otros no menos importantes, ha sido que la sociedad no se ha decantado por un mismo camino para poder recuperar el rumbo luego de las crisis económicas vividas, es decir, mientras algunos han luchado por lograr una integración económica y comercial con la Unión Europea, otros, como el ex presidente Víktor Yanokóvich (2013), han decidido reorientar su visión hacia el este, siendo Rusia su principal aliado para renacer. Esto trajo como consecuencia una serie de protestas y de inconformidades que reflejaron problemáticas todavía más profundas a la ya generada por la división de ideologías políticas, estas se refieren a la falta de democracia y la represión a las personas que no estuvieran de acuerdo con el gobierno en turno.

Es más, el problema fue tan grande que Rusia aprovechó, en 2014, que el presidente había huido y que las fuerzas armadas se encontraban separadas e incomunicadas, para anexarse la península de Crimea, situación que provocó que ucranianos pro rusos apoyaran la decisión rusa sin que el gobierno ucraniano pudiese hacer nada más que aceptar la decisión. El mundo, aunque se enteró del problema, poco se preocupó por hacer algo y aceptó también la anexión a Rusia.

Entonces, ¿qué es nuevo en el problema que se vive hoy en día? Siguen existiendo divisiones sociales que fraccionan a la población entre querer ser parte de la Europa unida e integrada y querer refugiarse en los brazos de los que alguna vez ya les cobijaron, pero con otro nombre, Rusia. Lo más novedoso tiene que ver con el rol que están tomando aquellas naciones que antes se olvidaron de Crimea y que ahora piensan que ponérsela fácil a los rusos sería un símbolo de debilidad.

Y no es que Ucrania no tenga recursos que los rusos o cualquier país del mundo quieran, es que el hecho de permitir que los ucranianos sucumban ante los gobernados por Vladimir Putin significaría perder poder y hegemonía a nivel mundial, significaría que el mundo -y Europa- empezara a aceptar que la época donde Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos fuesen los que dominaban el mundo se acabe y que Rusia demostrara que no necesita de alianzas para poder intentar dominar el mundo occidental llegando por Europa, mientras los chinos lo hacen por América y África.

