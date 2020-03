¿Tú también, José Manuel?

La Unidad de Inteligencia Financiera tiene abierta una investigación sobre el Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, que aún no ha concluido. Esta mañana, el titular de la misma agencia de investigación, Santiago Nieto, anunció la investigación del Caso Primavera, en que se indaga una colección de conductas ilícitas de un Jefe de la Oficina de la Gubernatura (2018-a la fecha, establece la transparencia presentada en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador), quien a través de operaciones bancarias y una red de empresas fachada habría incurrido en presuntos actos de corrupción en operaciones por más de 741 millones de pesos con retiros en efectivo superiores a los 122 millones. Para muchos en Morelos, la señal fue inequívoca y afirmaron de inmediato (sin mediar confirmación oficial) que el Jefe investigado era nada menos que José Manuel Sanz, avecindado morelense y quien es (o era) hombre de todas las confianzas del gobernador, Cuauhtémoc Blanco.

Obvio que el gober pide prudencia, pero como esa virtud es poco conocida entre los polìticos morelenses, el diputado Casas se aceleró a pedir la remoción del segundo de abordo de Cuauhtémoc (o tercero, ya no se sabe). Grave la mención hecha por Santiago Nieto, porque se tratarse de Sanz, sería la tercera investigación que el titular de la UIF emprende sobre el círculo cercano del gobernador Blanco. No se ha olvidado que fue precisamente Santiago Nieto quien investigó desde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales una serie de irregularidades denunciadas en torno al tiempo de residencia del entonces alcalde con licencia y candidato a la gubernatura Cuauhtémoc Blanco; la indagatoria fue detenida y hasta enterrada cuando Santiago Nieto fue obligado a separarse del cargo en la FEPADE por presuntas indiscreciones en torno a otras carpetas de investigación, mismas que no fueron comprobadas, pero en vía de mientras sirvieron para dejarlo sin chamba institucional unos meses, hasta que se incorporó al gabinete del hoy presidente López Obrador como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, desde donde semanalmente ofrece un reporte de avances en los casos de corrupción que investiga como una especie de zar anticorrupción de un gobierno que presume combatir ese tipo de prácticas.

Lo cierto es que José Manuel Sanz es un sujeto duro, cuya personalidad no le hace el favorito de las multitudes y su posición de estratega en el primer círculo de Blanco durante todo su período en la alcaldía de Cuernavaca y por lo menos en el primer año en la gubernatura le ha granjeado más enemigos de los que cualquier hombre decente debería tener, y pues entre el a lo mejor sí es él, y el ójala que sea él, ya muchos concluyen que el ex agente deportivo, tiene más de un pie fuera del gabinete de Cuauhtémoc Blanco. Esa decisión sólo corresponde a Sanz y a Blanco, pero algo cierto es la urgencia de restituir la imagen de un gobierno estatal que parece tener demasiados escándalos de corrupción en su primer círculo, suficientes para horadar más la bastante mermada confianza en las autoridades).





