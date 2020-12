¿Tú también, Adrián?

Por supuesto que las reuniones entre la dirigencia del PES y distinguidos panistas molestos con su dirigencia estatal funcionan más en el terreno simbólico que en lo estructural. Se trata de enviar un mensaje doble, uno a los electores de que el PES dialoga con quienes ya fueron alguna vez triunfadores en Cuernavaca, Adame, Rivera, y hasta Bolaños, y los podría incluir en candidaturas a cargos de elección popular, particularmente pensando en las legislaturas federal y local. El otro, a la dirigencia de Acción Nacional en el estado, para anticiparle del boquete que podrían hacer cuadros distinguidos (Rivera fue el presidente del partido que mayor crecimiento logró allá por el 2000).

El coqueteo del PES a panistas no es nuevo, lo intentaron en 2017 cuando buscaron al primer gobernador panista del estado, Sergio Estrada Cajigal; luego lo repitieron cuando incluyeron en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco a ex colaboradores de gobiernos panistas, como Alejandro Villarreal, Víctor Mercado y Oscar Santos; y lo están reeditando ahora con acercamientos con Juan Pablo Adame (hijo del ex gobernador Marco Adame, pero también con una trayectoria legislativa propia); Javier Bolaños (también ex diputado federal), y ayer Adrián Rivera, otro ex diputado y ex senador.

Si los amagues funcionan o no, a los panistas marginados, a los pesistas encarrerados, o a la agrupación que mantiene hoy el control de Acción Nacional en el estado está por verse, pero las intentonas son divertidas para muchos y hacen correr mucha tinta entre los especuladores de la política; además de ubicar al PES en el centro de un debate que, por la intención de voto que demuestran las encuestas, excede su tamaño relativo.

Pensando como especulador, podría hacerse ya incluso una planilla para Cuernavaca en que Jorge Argüelles fuera candidato a alcalde, Javier Bolaños buscara la diputación federal, y las locales se repartieran entre Juan Pablo Adame y Adrián Rivera; aunque lo cierto es que en concreto no hay absolutamente nada sobre la incorporación de los aún panistas a candidaturas del PES, solo “diálogos de amigos”, que por sus protagonistas más que por su contenido (aún desconocido), se vuelven relativamente importantes en la arena pública.

Con todo y eso, de acuerdo con las encuestas recientes Morena sigue encabezando las preferencias electorales, seguido de lejos por el PAN, PRI, PRD, y los demás; aunque la película seguramente cambiará cuando se conozcan los candidatos de cada fuerza. Las elecciones modernas típicas son mucho más de candidatos que de partidos, y en las intermedias la experiencia dice que los liderazgos regionales resultan mucho más relevantes para el elector que las figuras partidistas. La pregunta es si en Morelos hay líderes que puedan aprovechar esa tendencia electoral, la apuesta del PES, igual que la de otros partidos, es reclutarlos aunque el nivel de ellos sea similar al de otros como Maricela Velázquez, Francisco Moreno, cualquier Martínez Terrazas y hasta Jorge Meade. Todo apunta a que esa es la calidad de políticos a la que apostarán los partidos para convencer a Cuernavaca.

