Tribunal Electoral Federal, garante de la democracia

La gran publicidad en los medios masivos de comunicación; audiovisuales y redes sociales, tendrá un resultado final en favor de la democracia mexicana; el Instituto Nacional Electoral se quitó la careta y entró en abierto desafío a Andrés Manuel; las candidaturas canceladas por el INE,

Serán desde nuestra perspectiva activadas por el Tribunal Federal Electoral; ¿Por qué? La respuesta es muy simple; jurídicamente en el pasado ha ocurrido de candidatos que no presentaron a tiempo, lo hicieron fuera de esta hipótesis, pero lo presentaron, su planilla de gastos electorales; en este caso hablando de Salgado, el candidato a gobernador de Guerrero, que reflexiones aparte se ha convertido ya en un problema personal de los que pretenden que no sea candidato porque es el apoyado por MORENA y por Andrés Manuel, y el INE que definitivamente ha emitido una resolución, que es endeble y que la última palabra la tiene el Tribunal Electoral Federal, y seguramente que ratificarán, porque no es motivo legal suficiente dejar a Guerrero sin el candidato Salgado.

Además, decía yo, hay precedente de situaciones semejantes cuando hablábamos de IFE, el Instituto Federal Electoral, que se habían tomado decisiones en ese sentido y el Tribunal Electoral Federal las repuso.

La publicidad del INE contra Andrés Manuel, MORENA y sus candidatos está afectada de encono, impotencia, coraje y sobre todo de quererse convertir en órgano jurisdiccional -el INE- para emitir resoluciones como sentencias que tengan validez erga omnes, lo que no es posible, y por ello tenemos la confianza de que el Instituto Electoral Federal pondrá las cosas en su lugar.

Esta es la democracia que quienes participamos de la ideología de la izquierda y del gobierno de Andrés Manuel queremos y por eso sufragamos a su favor; es democracia que el INE ejecútese esas resoluciones, y también lo será cuando el Tribunal Electoral Federal las revoque, y tanta publicidad en favor de Salgado, de Raúl Morón en Michoacán, y casualmente también les echaron abajo las candidaturas a 39 aspirantes a puestos de elección popular de MORENA.

En resumen, podemos señalar que estas omisiones de informes de gastos de precampaña ya afectaron a 59 aspirantes, de los que 19 ya resolvieron su problema, y finalmente hablamos de candidatos a diputados federales, a gobernador y diputados locales, y alcaldes; incluso hay que subrayar que a MORENA se le castigó con multa de 13 millones de pesos por actividades que no reportaron de la candidata de Campeche Layda Sansores; igualmente otros partidos, pero aquí la inquinas es contra Andrés Manuel.

Los consejeros del INE consideraron que la sanción por la entrega extemporánea es cancelar la candidatura, en este caso esperamos la resolución del Tribunal Electoral Federal, que desde nuestra perspectiva repondrá esa candidatura.

CONCLUSIÓN

Quisiéramos subrayar, porque hay una reiteración en las actitudes y decisiones del INE, como si fuera un órgano, primero legislativo y luego jurisdiccional; es decir, quiere crear leyes y aplicarlas, y se le olvida que está subordinado a las decisiones del Tribunal Electoral Federal; pero a quienes me honran leyendo esta columna les auguro y nos volveremos a ver en una o dos semanas en este mismo espacio, que la decisión del INE será revocada por el Tribunal Electoral Federal y por mayoría.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com