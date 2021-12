Tiempos de amor y solidaridad

Iniciamos este año 2021 usando el cubreboca en una curva ascendente de contagios de Covid-19 en una de sus variantes más potentes. Terminamos este año usando el cubreboca con la amenaza de la variante Omikron causando estragos nuevamente en Europa y próximamente en México. La diferencia es que hace un año no teníamos vacunas, hoy la mayoría de los mayores de 15 años tienen al menos una dosis y algunos, los mayorcitos, ya tenemos las dos primeras dosis más una de refuerzo. También hay quienes no quieren vacunarse, no creen en las vacunas o son víctimas de teorías fantásticas que afirman que las vacunas te roban tu identidad dejandote sujeto a manipulación involuntaria de las fuerzas del mal que controlan el mundo. Desgraciadamente esos incrédulos son los que están ocupando mayoritariamente las camas de urgencias de los hospitales del mundo.

Lo cierto es que la pandemia en este año se llevó a familiares cercanos, a queridos amigos y muchísimos conocidos. Sin duda ha sido muy duro para todos.

Este año hubo elecciones federales y locales. A nivel federal se renovó la cámara de diputados. Los que ganaron más curules, Morena y sus aliados, no fueron tantas como las que esperaban; los otros, la oposición, se unieron en un frente azul, tricolor y una pizca de amarillo, y juntos lograron una composición de la cámara de diputados más equilibrada. Esta condición no permite reformas constitucionales sin el acuerdo de parte de la oposición: la reforma eléctrica por ejemplo.

A nivel local hubo la increíble cántidad de 23 partidos compitiendo. Se renovó el congreso del estado y los ayuntamientos. La oposición logró rescatar la capital del estado y evitó que el candidato foráneo y representante de los intereses del gobierno del estado y su partido PES se instalarán en Cuernavaca como preámbulo de la disputa por la gubernatura en el 2024.

El Congreso ahora tiene un bloque opositor de al menos once diputados claramente diferenciados del gobierno estatal; ocho diputados que por convicción o por disciplina partidista se alinean con el ejecutivo y un diputado que siendo de Morena, se conduce con criterio propio. Sabemos que varios diputados de Morena no coinciden con el gobierno estatal y están conscientes del fracaso de la gestión del futbolista, sin embargo son disciplinados. A ver cuanto tiempo tardan en darse cuenta del poder que tienen en sus manos si se deciden construir acuerdos con la oposición, pudiendo marcar la agenda del estado y del gobierno desde el congreso estatal y con esto poder impulsar políticas que ayuden a los morelenses a salir de la crisis por la que atravesamos. Ojalá que la reflexión navideña los ilumine un poco, por el bien de todos.

Cierra el año con los más altos índices de inseguridad y violencia que el estado tenga memoria. La estrategia de gobierno sigue siendo una gran simulación, todo el gobierno es una gran simulación, el gobierno es una gran mentira. Sin avances en ningún rubro y con grandes retrocesos.

Pero hoy es 24 de diciembre y es momento de dejar la política a un lado al menos por un rato.

Hoy es noche buena y mañana Navidad, momentos en los que emerjen los mejores deseos y sentimientos, tiempos de amor y solidaridad, de estar con la familia y de brindar juntos por la vida.

¡¡ Feliz Navidad !!