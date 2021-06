Terminó el proceso electoral

Ya mañana termina el proceso electoral 2021 y qué bueno la neta, porque independientemente del interés de quienes estamos pendientes de la polaca, la verdad estas campañas estuvieron súper chafas.

Les digo por qué. En primer lugar la aparición de muchos partidos nuevos generó que hubiera candidatos patito… digo, yo no dudo que muchos de ellos sean buenas personas, capaces y con trayectoria, pero la fórmula electoral es simple y llana: gana el que tenga más votos, no el mejor perfil o el mejor candidato, sino el que logre meter más boletas a la urna.

Si a eso le sumamos que los "nuevos perfiles" tampoco aportaron buenas propuestas, pues entonces encontramos las razones del "chelas para todos".

Además las campañas dejaron al descubierto que a la mayoría de los políticos y sus partidos, en realidad les vale madre la gente: convocaron a reuniones masivas, caminaron con multitudes hasta agarrados de las manos, abrazaron y hasta besaron a los ancianos y los niños ¿y el coronavirus apá?

Y por si no fuera suficiente, según lo que nos dicen, se siguen repartiendo despensas, pidiendo credenciales para votar y por supuesto, se sigue tratando de comprar el voto a cambio de una pequeña lanita, eso sí, con foto de por medio si no cómo se comprueba.

Entonces cero propuestas novedosas, cero participación real de los ciudadanos que más bien están hartos, funcionarios disque trabajando por las mañanas y haciendo campañas por las tardes y si a eso le suman la guerra sucia que se andan tirando todos contra todos, pues ahí nomás se las dejo de tarea.

Lo bueno es que varias señoras van a recuperar a los maridos que anduvieron haciéndose güeyes en campañas, o viceversa; bueno también que ya no van a hacer tráfico con sus mítines y reuniones que ya no van a seguir gastando dinero público en los regalos que se reparte, pero lo mejor de todo, es que la mayoría, ya tenemos las playeras necesarias para pintar, hacer aseo, para lavar el auto, o para que en diciembre, firulais duerma calentito y no pase fríos.

La neta… o dime tu, qué de bueno te dejaron las campañas?