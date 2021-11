Termina el año y hay que seguir

Se acerca otro fin de año y comenzamos a hacer un balance sobre lo que hemos vivido y lo que viene. Continuó la pesadilla de la pandemia, pero apareció una esperanza con la vacuna. Siguieron las conferencias mañaneras del presidente con algunos claros y sus obscuros, sobre todo porque uno de los patrones es la provocación y el ataque injustificado, especialmente a la clase media y los científicos, que en Cuernavaca se resiente mucho porque aquí hay una gran cantidad de centros de investigación nacionales y de la UNAM, además de nuestra Universidad de Morelos, la UAEM que tiene la mayor cantidad de investigadores de reconocimiento nacional, porque aquí viven muchos científicos y una de ellas fue de las acusadas de delincuencia organizada.

Otro ocurrido importante este año fueron las elecciones para presidentes municipales, diputados locales y diputados federales. No fue fácil la organización de las elecciones, especialmente debido a la pandemia y además, como sabemos, las elecciones se realizan con ciudadanos voluntarios responsables de la recepción y conteo de los votos, con el apoyo de los Capacitadores Asistentes Electorales y, desde luego, del comprometido y excelente trabajo de todos los trabajadores y funcionarios del INE y del IMPEPAC. Hubo elecciones para presidentes municipales y tendremos nuevos alcaldes, gracias a dios, dice la gente de Cuernavaca porque el saliente alcalde intentó reelegirse y afortunadamente no ganaría ni de broma. Todavía intentó dejarnos hipotecados el 30% de los ingresos futuros del ayuntamiento, pero afortunadamente fracasó. Tenemos muchas esperanzas en el nuevo alcalde de Cuernavaca. Los problemas son muy grandes y se han hecho mayores con el paso del tiempo, la ciudad ha sido abandonada y hecha botín, como consecuencia ha sido capturada, como ocurre cuando el Estado gobierno abandona sus responsabilidades y si llega a corromperse, muchísimo peor. Camine por algunos lugares y la encontrará abandonada, como zona de guerra. Veremos qué hacen nuestros nuevos alcaldes, pero no solo de Cuernavaca, sino también el nuevo alcalde de Cuautla, el de Jojutla…

De la pandemia que ha hecho perder parte de nuestra vida con los que se fueron y con quien ya no podemos platicar de todo aquello que quedó pendiente y que quedará como un imperecedero recuerdo, que evitará que viva con nosotros, hasta que nos toque convertirnos en otro recuerdo. De la pandemia habrá que repetir muchas veces, siempre insuficientes, a los médicos y todos los trabajadores de la salud de los hospitales de nuestra ciudad, de nuestro municipio, de nuestro estado, han arriesgado su salud y su vida por atendernos y tratar de salvarnos de la pesadilla local y mundial del Covid19. Este año nos hemos vacunado, aunque seguimos viviendo con cubreboca y cuidándonos y preocupándonos.

Terminamos otro año y empezamos otro. Hay que seguir haciendo nuestro balance de fin de año y empezar a soñar el siguiente. Es el ciclo de nuestra vida.