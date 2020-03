Terapia de choque a las universidades

De los grandes estandartes del Gobierno Federal es la creación de cien universidades para que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar frente al desabasto que ofrecen las instituciones públicas.

Después de arrancar la 4T ya se tiene en funcionamiento ochenta y tres planteles con una matrícula que supera ya los siete mil quinientos estudiantes y cuatrocientos sesenta y nueve profesores para impartir clases, según la coordinadora del sistema, Raquel Sosa. En un comunicado y en Pleno el comisionado Joel Salas Suárez señaló la necesidad conocer la información sobre las operaciones del programa para saber el ingresos asignados y los resultados obtenidos, al igual que la verificación de las políticas educativas para el fortalecimiento del nivel de estudios.

Frente al desarrollo de estos programas públicos queda en el aire la situación de las universidades con crisis financieras, el cual nueve están en riesgo de cerrar, que les impedirá pagar nómina y operar con normalidad, apenas cerrando el anterior año con un pasivo acumulado. Gustavo Santín presidente de Asociación de Universidades e Institutos de Educación Media Superior y Superior, explicó que sería más viable y sencillo implementar esquemas de apoyo a los planteles universitarios existentes antes de abrir nuevos. Frente al posible paro de veinticinco universidades el presidente de la república, en conferencias matutinas, comenta que ante tales acciones no cederá a chantajes y pone en claro no aumentar el presupuesto y critica enfáticamente que la autonomía de estas universidades muchas veces es utilizada para no dar cuentas claras del manejo de los recursos.

Naomi Klein articula que durante varias décadas los chicago boys, al mando de Friedman, perfeccionaron una estrategia para la implantación de reformas permanentes: esperar que se produjera una crisis, o crearla, e inducir a estado de shock a la población, asegurando el fin procurando como medio la incertidumbre. Lo único que se necesitaba era una situación de crisis lo suficientemente visible para poner en un largo letargo de paroxismo a personas e instituciones y tras eso ejecutar las reformas que se querían llevar acabo. Después que el huracán Katrina destrozara Nueva Orleans, Friedman clamaría en una columna en The WallStreet Journal que los más grandes desastres también sirven como la posibilidad de un nuevo inicio y señalando quisquillosamente la desgracia que sufrían los infantes al desplazarse a escuelas lejanas y la necesidad de estructurar el sistema educativo. No tardó mucho para que una red de think tanks y grupos de derecha asediaran a la administración de Busch y éste apoyará con miles de dólares a las reformas que privatizarían la educación del Estado y dejaran en ascuas al sindicato.

De los principales argumentos del Gobierno Federal para no aumentar el presupuesto, es la autonomía que tienen las universidades y usan para evadir la transparencia de los ingresos, y que también otorga, mediante leyes orgánicas, la libertad de elegir las políticas de educación que se impartirán en dichas instituciones. Entónese como libertad de catedra. Sin embargo, después de meses de funcionamiento de las universidades del Gobierno Federal, la Secretaria de Educación Pública sigue sin rendir cuentas al INAI. La crisis que viven las universidades en riesgo ahora se someten al aparente estado de shock financiero, aguardando más alternativas o temiendo que se prolongue el cierre. Y tal vez sólo falta esperar, como escribió Friedman, que: “lo políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable”.