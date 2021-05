Tadeo Nava eliminado

Raúl Tadeo Nava, ex alcalde de Cuautla y aspirante a la diputación federal por el Partido del Trabajo, festejaba en julio de 2019 haber sido exonerado de haber cometido violencia política de género en contra de quien fuera síndica municipal, en su fórmula del Ayuntamiento cuautlense, Paola Cruz. En aquél entonces, el ya ex alcalde buscaba ser considerado por el Movimiento de Regeneración Nacional para contender por una curul en la Cámara de Diputados, y advertía que pediría una disculpa pública del Tribunal y del Congreso local que lo habían exhibido como un violentador de mujeres por retener dinero que se suponía tendría que ser pagado a la ya también ex síndica y a ocho miembros más del cabildo. “Muchas feministas me violentaron” acusaba entonces el ex alcalde que aseguraba se había revocado la sentencia.

Poco duró el gusto, en el 2020, las salas regional Ciudad de México, y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rechazarían definitivamente la solicitud de reconsideración sobre la sentencia impuesta por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y confirmarían que Tadeo Nava retuvo indebidamente emolumentos de miembros del cabildo, incluida Paola Cruz, y que las sanciones sobre quien entonces soñaba incluso con ser dirigente estatal de Morena, se mantenían firmes.

Cuando a Tadeo Nava se le cerraron las posibilidades en el partido del presidente, fue recuperado por Tania Valentina Rodríguez como coordinador regional del Partido del Trabajo en Cuautla, que lo postularía a la diputación federal por el mismo distrito donde enfrenta a Juanita Guerra por Morena, partido que para la diputación local que corresponde a Cuautla postuló justamente a Paola Cruz.

No era sencillo que pasara la prueba de no tener sentencias por violencia política de género, el propio Tadeo Nava lo sabía porque él mismo reconocía que, al ser el primer político en México obligado a una disculpa pública, su caso había adquirido dimensiones que superaban con mucho la geografía de Cuautla.

En su sentencia del dos de enero de 2020, la Sala Regional Ciudad de México estableció que existió violencia política de género “al basarse en elementos de género, es decir, dirigirse a una mujer por ser mujer, y tener un impacto diferenciado en el género femenino al afectarle de forma desproporcional”. Y prosigue: “Ello se actualiza, en tanto quedó de manifiesto que el expresidente municipal denostó a la exsíndica con actitudes prepotentes, por el hecho de ser mujer, según lo afirmado en los elementos de prueba obtenidos”.

Por ello, “la Sala Regional considera correcta la aplicación del estándar probatorio utilizado por el Tribunal Local, ya que con esto dio cumplimiento a los deberes específicos impuestos por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer a los Estados parte y sus autoridades para combatir la violencia contra las mujeres”, según escribe el magistrado ponente al dejar firme la resolución contra el ex alcalde, de la que Tadeo Nava fue notificado incluso antes de su registro como candidato. La omisión del ex alcalde deja al PT sin candidato pues no sólo ejerció violencia política, sino mintió sobre ello.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx