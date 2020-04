Suspensiones electorales

El contexto de salud actual ha obligado a diversas autoridades a cambiar lo que se pensaba inmodificable, reforzar controles, planear varios escenarios y tomar medidas extraordinarias, las electorales entre ellas.

En nuestro país, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado una serie de acciones como las siguientes: suspensión de plazos, trabajo en casa para la continuidad de operaciones sustantivas, suspensión temporal del servicio que brindan los módulos de atención ciudadana, suspensión temporal del proceso de constitución de partidos políticos, suspensión temporal de los procesos lectorales locales en Coahuila e Hidalgo, implementación de sesiones y reuniones virtuales, entre las más relevantes.

En el ámbito internacional, el efecto coronavirus ha provocado la suspensión o aplazamiento de las elecciones locales españolas, municipales francesas, plebiscito constituyente chileno, las presidenciales de Bolivia. Otras elecciones como las parlamentarias en Irán e Israel y las municipales dominicanas se llevaron a cabo y hubo una participación muy baja, la población se confundió entre la incongruencia de mensajes. Hay otras próximas a celebrarse como las parlamentarias de Corea del Sur el 15 de abril, en las que el gobierno ha comunicado a la población las medidas sanitarias que se desplegarán. En el caso de las presidenciales norteamericanas, programadas para noviembre de este año, se han afectado algunas primarias, se han suspendido campañas y eventos de recaudación de fondos. Así el impacto COVID 19 en el panorama electoral.

Las organizaciones, instituciones y autoridades enfrentan fuertes desafíos para darle continuidad a lo que conocemos y a lo que ha funcionado, pero quizá sea tiempo de romper paradigmas, repensar la sociedad. En el ámbito electoral mexicano, las características del voto son: universal, secreto, directo, personal, intransferible y libre, y las autoridades electorales deben garantizar se cumplan; por ello los mecanismos que conocemos para la emisión del sufragio. Para el voto desde el extranjero se ha avanzado, el último simulacro de voto electrónico por Internet hecho por el INE fue un éxito.

En materia de campañas electorales, las de pie o puerta a puerta se contraponen con las medidas sanitarias, como opción está la tecnopolítica; lo que nos lleva al terreno de las fake news, la fiscalización en línea, la administración del tiempo y espacio para la promoción. También se hace presente el tipo de discurso, para no caer en discriminación por un simple estornudo. Se debe avanzar en opciones diferentes que hagan converger los derechos políticos electorales con el estado de emergencia sanitaria actual, y derrotar al fantasma de la desconfianza, porque de seguir con el esquema tradicional, los niveles de participación ciudadana se verán afectados debido al miedo a la exposición de contagio por parte del electorado. La regulación a temas torales no puede esperar más, y no solo en lo electoral. En la democracia contamos todas contamos todos.