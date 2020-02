Sugerencias a Andrés Manuel para legislar sobre el feminicidio

La materia está de moda. Los penalistas que no se ponen de acuerdo e incluso llevan este delito hasta el Código Penal Federal y los resultados son nulos. Para la mayoría de ellos es absurdo hablar de feminicidio; todos ratifican, y en esto es en lo que manifestamos nuestro desacuerdo, que matar a una mujer es homicidio. Voy a hacer algunas aclaraciones, sobre todo porque estando en los umbrales de lograr el título de Licenciado en Derecho para quien esto escribe, tengo una investigación sobre este tema que someto a la consideración de quienes me honran leyendo este espacio; primero hay que considerar estas cuestiones, ¿matar a un niño o a una niña es lo mismo que homicidio?, ¿Matar al esposo o a la esposa es homicidio?, ¿Matar a un hijo es homicidio? ¿Matar al padre es homicidio? ¿Matar a la madre es homicidio? ¿Matar a un hermano o a una hermana es homicidio? ¿Matar a la esposa es homicidio?. Los expertos, –y en esto dejo expresada mi duda– sobre su experticia todo debe ser homicidio sin más razones, que incluso nosotros cuestionamos porque los orígenes latinos de esa palabra, homicidio vienen de homo que es hombre.

Voy a dar más argumentos que ojalá el señor Presidente de la República los considerara. Es tan grave la matazón de mujeres, que desde ésta importante tribuna propondría yo lo siguiente: Comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una mujer. Será doloso si se procede con tales agravantes en la conducta que se pueda calificar; a diferencia del culposo en el que no se quería la muerte de esa mujer y que sin embargo ocurrió; en estas hipótesis yo diría, para el feminicidio doloso, por el hecho de matar a una mujer con dolo, con todo lo que esto implica, habría que poner una sanción de 40 a 70 años de cárcel y el culposo de 10 a 15. Seguir discutiendo doctrinalmente y en los medios masivos de comunicación, y ahora recientemente volver a modificar, que el feminicidio es homicidio, para nosotros sería más que suficiente quitar las ocho, diez o veinte o tantas razones que han dado los legisladores federales y locales para decir, “muy bien, comete el delito de feminicidio el que mata a una mujer por razones de género”; pero dicen ellos, si no se dan estos supuestos entonces es homicidio, y al final es una burla. Ahondemos en ésto, quien mata a un niño o a una niña, y sea su hijo comete un filicidio. Quien lo hace contra su hermano se llama fratricidio. Quien mata a su padre es un parricidio; a su madre un matricidio; a la esposa un uxoricidio; quizá de ésto hay que subrayar que ya basta de retórica; de sabios que no son tanto; de penalistas que dejan mucho que desear; y enfrentar esto con una realidad, castigar con la pena más severa matar a una mujer si se hace con dolo, esto no le vemos más problemas, sin embargo los intereses son fuertes, y por ello el título de este artículo es que nos dirigimos al Presidente de la República para que opine sobre el feminicidio, él no es abogado pero tiene sentido común y es el Presidente de la República.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com