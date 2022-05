Sombrío Poder Legislativo y…

Hemos visto cómo se desprecia a las instituciones en aras de un poco de poder. Con una actitud autoritaria en el congreso del estado se “enseña el cobre” por parte del denominado G10. A como de lugar y de cualquier forma se busca obtener una mínima mayoría en detrimento de la política y la democracia. Pudiendo hacer bien las cosas prefieren lo torcido. Acción tras acción va quedando evidenciado que no tienen la mínima intención de atender la problemática social morelense. No está en su agenda ser representantes populares, pero sí beneficiarse del poder que da el cargo. Nada más oscuro y obsoleto, propio de un primitivismo político que ha asentado sus reales cómodamente en el congreso del estado. Parece que no se podrá esperar más que la desidia, el abandono y la mediocridad. Las acciones jurídicas que deban hacerse se harán y no a modo como ellos. Ojalá me equivoque y recapaciten por el bien del estado.

…esperanza infinita

Pero pasando a temas de mayor importancia, debo expresar mi más grande agradecimiento a mi madre quien por años ha cuidado de mí y ahora de mi familia, siempre atenta al bien de quienes bien ama. A las mamás morelenses que día a día entregan su vida por sus seres queridos, mi más amplio reconocimiento. Son el pilar que sostienen las familias en los tiempos de prueba y tribulación, pero también son el alma alegre en los triunfos y logros de quienes aman. Ahora muchas de ellas tienen que enfrentar la vida solas, otras más se volvieron mamás de sus nietos, casos también los hay de quienes deben salir a buscar el sustento diario y renunciar a contacto continuo con sus hijos y familiares. No cabe duda que la vida se ha vuelto más dura y difícil. Sin embargo, ellas ni se intimidan ni dejan de luchar y mucho menos abandonan sus responsabilidades. El amor humano más grande de que podemos echar mano es sin duda el de nuestras queridas mamás, un amor esperanzador hacia el futuro. ¡Felicidades!