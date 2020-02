Situación ambiental

Como si fuera un tema de moda, todos hemos escuchado en la actualidad hablar del cambio climático y la crisis ambiental. Pero ¿cómo se refleja esto en nuestra vida cotidiana?

Solo imagínese, amigo lector, cuantas cosas de su vida cotidiana dependen del agua, su supervivencia, por ejemplo, y la de sus seres queridos. Ya que el cuerpo humano está compuesto de un 60% de agua, el cerebro se compone de un 70%, la sangre en un 80% y los pulmones en un 90%, sus propiedades son vitales y las células de nuestros cuerpos están llenas de ella. Sin mencionar, la gran cantidad de alimentos y productos que usamos de manera cotidiana y que requieren del agua para producirse.

Teniendo en cuenta que en el planeta, solo el 2.5% del total de agua es dulce y ya que el 69% de ella se encuentra en estado sólido entre los polos y las cumbres más altas, la disponibilidad de agua dulce de fácil acceso se reduce al 0.025% del total del agua del planeta.

Un ejemplo claro, de la problemática que se avecina para toda nuestra entidad, fue el desabasto de agua ocurrido durante el mes de abril del año pasado en el municipio de Temixco, en el que cuatro de los veintidós pozos que existen en el municipio, se vieron abatidos tras una disminución considerable del agua que de ellos emana. Refiriéndose de manera puntual a los pozos de “Pueblo Viejo”, “Los Limones”, “10 de Abril” y “El Rayo” Detrás de ellos se consideró en alerta el de “Casa Blanca” presentando una baja general en los niveles de los pozos de todo el municipio.

El Ayuntamiento respondió a la contingencia con las siguientes medidas: Bajar las columnas de extracción que actualmente se encuentran entre 100 y 300 metros hasta llegar al espejo de agua, programar la perforación de dos pozos nuevos, campaña de concientización sobre el uso del agua, reforestación de áreas verdes y avenidas con especies endémicas, así como en la Zona de Recarga en Coordinación con Autoridades Municipales de Huitzilac y Ocuilan Edo. De Méx. Se plantaron 7,600 árboles en sitios claves de recarga de mantos freáticos, ya que hay que recordar que las recargas se logran en las partes altas de la cuenca. (Las cuales están cerca de pequeñas comunidades rurales, donde suele ser más difícil acceder al vital líquido y sus pobladores en muchas de las ocasiones no tienen los medios para proveer sustento digno a sus familias ya que se encuentran retirados de los centros de trabajo y participan de la tala inmoderada de sus bosques).

Acciones a las que podrían agregarse o corregirse criterios, es decir; El acuífero tiene una determinada capacidad de recarga anual, sobreexplotarlo abriendo otros pozos y yendo más profundamente, no soluciona el problema sino que lo agrava y acelera. Así como la reforestación se puede quedar en un intento de muy buena voluntad, pero con escasos e incluso nulos resultados. Muchos factores influyen en la tasa de sobrevivencia, partiendo desde el traslado a la zona de reforestación, como al método de plantación, entre otros, que condicionan su sobrevivencia, por tanto, requieren cuidados básicos durante por lo menos los primeros tres años en campo para garantizar su sobrevivencia.

Con esto me refiero al hecho de que no solo basta con ir y reforestar, hace falta monitorear y supervisar el crecimiento de dichos árboles para garantizar su crecimiento, así como afrontar las causas socioeconómicas que los depredan. Se requiere concientizar a las comunidades para que participen de dichas labores y se involucren en el cuidado de su medio, así como a las localidades que hacen uso del agua, de no solo hacer un uso adecuado del recurso sino de la importancia de que las zonas de recarga se preserven. Por ello propuestas como el pago de servicios ambientales, son una de las solución viables, ya que al destinar una parte de los ingresos de los sistemas de agua potable, se garantiza un ingreso para los habitantes de las zonas de recarga, para que exclusiva o parcialmente se dediquen a cuidar y preservar sus bosques.

Esperemos que los ayuntamientos tomen esta propuesta y la dirijan a donde corresponde.