Síndrome del desborde, cada vez más frecuente

Las acciones que el ser humano (SH) ha infringido al planeta cada día se sobrepasan más; es decir, hay un desborde (DES) cada vez más frecuente y evidente. Debemos entender por DES:

“hacer que se salga por encima de los bordes de un recipiente el líquido o cosa contenida en él, o de su cauce, una corriente de agua”. Considero que actualmente es muy pertinente este concepto, especialmente debido a lo que ha estado ocurriendo con más frecuencia en las últimas semanas, con los ríos y las inundaciones, particularmente en nuestro país. Pero -de manera general- esta definición trata de un líquido, aunque no necesariamente sólo está relacionado con éste, la noción que deseo comentar.

Es importante comentar que normalmente tratamos de ser optimistas, por varias razones, y menciono solamente algunas de ellas: i) pensamos que todavía hay mucho por hacer; ii) es conveniente por educación ambiental, para seguir trabajando con ahínco y muchas esperanzas; iii) para irradiar esos sentimientos de venganza con otros congéneres, y iv) porque pensamos que todavía estamos a tiempo. En algún momento -en este mismo espacio- comenté acerca de los principales aspectos que incrementan esta crisis ambiental (CA) pero -además- es mucho más evidente, particularmente esta temporada lluviosa. Es impresionante la cantidad de catástrofes que SH puede observar, a través de la captura de videos usando teléfonos celulares. Por lo tanto, es mucho más frecuente darse cuenta de lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo; en este caso México -por supuesto- no es la excepción en eventos como las terribles inundaciones en el país.

Lo que es importante pensar es que muchos de esos agentes son tantos y diversos que se están “desbordándose” cada vez más. No es que el “ambiente” sea un “ente vengativo” y, por lo tanto, está desquitándose del SH. ¡No, no lo necesita! Nosotros mismos estamos haciendo “buen trabajo” al respecto. Son las mismas leyes naturales las que están actuando en el planeta: deforestación, deslizamientos, el famoso cambio climático, calentamiento global, deshielo de los polos, pandemias, y hasta mayor lluvia en menos tiempo, entre las causas más evidentes.

Hemos alterado tantos elementos, que cuando no es uno, es otro; es decir, se “desborda” un factor y después el otro, porque vamos cada día llegando al límite de muchos de éstos, pero ni queremos aceptar la realidad, ni nos interesa realmente. Consecuentemente, el efecto de DES cada día será más evidente y, por lo tanto, más frecuente. Es un hecho que ya superamos por mucho la capacidad de carga de nuestro planeta como Homo sapiens, y esto se evidencia por los anteriores factores, de los cuales en su mayoría todos somos causantes y testigos, desgraciadamente. Lo que los SH estamos haciendo es presionar mucho más al planeta porque desde hace mucho tiempo ¡YA SOMOS MUCHOS! Sí, las protestas pueden ayudar mucho pero además carecemos de liderazgos conscientes. Tenemos la fortuna de tener un presidente fuerte, todos debemos aprovechar este hecho, pero tal parece que al ambiente no es lo “suyo”, al menos por el momento; solamente esperamos que no sea demasiado tarde.

El hecho de que fervientemente creamos en algo, no quiere decir que milagrosamente va a ocurrir; es necesario actuar en consecuencia, y el clima por supuesto que es cosa sería que se nos está teniendo en grave efecto de DES. Mientras no queramos entender lo anterior, seguiremos sufriendo en carne propia las consecuencias; no ayuda mucho que hayamos sido etiquetados (desgraciadamente) como sabios… ¿o si?