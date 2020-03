Sin confianza del consumidor

No nada más es la creciente y alarmante propagación del Covid-19 por todo el mundo y México, hoy, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) registró en febrero un descenso de 4.07 puntos en su comparación anual, para ubicarse en los 43.90 puntos, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

¿Nos preocupa? No, ¡Nos alarma! lo anterior representó su mayor baja para un febrero desde 2017 (cuando retrocedió 5.4 puntos), en su comparación mensual, este indicador presentó una caída de 0.19 unidades y de manera particular, todos los componentes que integran al ICC registraron una baja durante el segundo mes del año.

Cuando se le preguntó a los encuestados sobre la situación económica del país esperada dentro de 12 meses en comparación con la que viven actualmente, se observó una disminución de ¡11.3 puntos! en su comparación anual, lo que estableció al indicador en los 48.2 puntos, la gente no tiene una buena perspectiva del futuro inmediato.

A su vez, el rubro que capta la opinión de los consumidores sobre la situación económica del país comparada con la de hace 12 meses descendió 4.6 puntos, para ubicarse en las 40.7 unidades, lo anterior representa su primera caída desde diciembre de 2017, cuando retrocedió y cayó 0.5 puntos y de igual manera, la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto a la actual reflejó un retroceso de 3.4 puntos, con lo que ese componente se colocó en los 56.1 puntos, ya que el componente que mide las posibilidades de realizar compras de muebles, televisores, lavadoras y otros aparatos electrodomésticos perdió 3.3 puntos, aparte de la pérdida de confianza, la economía de la gente ha sufrido una disminución del poder adquisitivo tangible, que se nota y lo padecen principalmente, los prestadores de servicios.

El primer paso después de dar a conocer una marca es crear valor para el cliente, este valor tiene que ver con qué tanto satisface el producto o servicio sus necesidades y cómo lo logra, porque el valor que una marca genera, no sólo se refiere a su recordación, sino a sus atributos (calidad, servicio, innovación, etc.), de esta forma se obtiene un posicionamiento y es cuando el cliente reconoce la propuesta de valor de una firma, se genera confianza y se crea lealtad ya que el proceso de generar confianza, lograr la recompra y conseguir que el consumidor recomiende el producto o servicio, implica tiempo y para que esto suceda. Por ello resulta indispensable generar y mantener una conexión para generar la confianza de los clientes con el producto.

No es un tema mercadológico, estamos viviendo una recesión económica en vario sectores productivos y los consumidores están expuestos a innumerables mensajes emitidos por las marcas. Éstos intervienen en su decisión de compra, ya sea de manera positiva o negativa, con esta información, no hay duda de que las promesas no cumplidas, los malos comentarios en redes sociales y la proliferación de productos milagro han detonado la falta de confianza hacia las marcas, hacia los productos y sus derivados, si a todo esto le sumamos el impacto negativo en los mercados accionarios por el Coronavirus, crece el temor por la alta volatilidad que sin lugar a dudas, nos afecta como país y estado, no nos desesperemos, seamos cautelosos a la hora de adquirir un crédito que como empresa, lo tengamos que adquirir, el apalancamiento muchas veces es la única salida que tenemos como empresarios no solamente para mejora en capacidad instalada o incrementar nuestra línea de producción, hoy lo necesitamos para buscar nuevas alternativas de diversificación que nos demanda el mercado.