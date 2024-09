Servicio solidario / Último año de labores legislativas (IV)

Continúo con el penúltimo artículo sobre actividades legislativas:

Lucha libre

Por su naturaleza uno de los deportes que nos hace vibrar de manera especial es la lucha libre, sin duda estarán de acuerdo conmigo. Como no recordar las funciones en la arena Isabel en Cuernavaca. Quien que haya asistido a una de sus funciones no se contagiaba del ambiente propio que imprime el espectáculo. Particularmente me propuse contribuir a la promoción de la lucha libre, primero proponiendo declarar patrimonio cultural a este insigne deporte por su contribución a la cohesión familiar y social en el estado lo que fue felizmente aprobado. Tuve el gusto de participar la celebración del décimo aniversario de promotores de lucha libre profesional celebrado con una función de gala, como siempre espectacular. El acompañamiento al gremio luchístico significó para mí también un recuerdo y vivencia de tradiciones familiares.

Cultura

Dos son los eventos icónicos que deseo resaltar dentro los varios organizados. El mural “Territorio de paz” que con la participación de varios grupos sociales de la Carolina se concluyo en febrero de este año. Una iniciativa de los mismos vecinos de la colonia, de grupos parroquiales, consejo de participación social, entre otros, que fue tomando forma y que finalmente se pudo concretar con mucha alegría y esperanza, mención especial merece el muralista Eduardo “fuk” Gutiérrez autor de la obra, a quien agradezco su participación. Niñas y Niños, adolescentes, jóvenes y adultos entusiasmados y participativos. Esta aspiración de paz anida en el corazón de todos los mexicanos y cada uno contribuye de una u otra manera pero el arte tiene un lugar especial. Enhorabuena por nuestra gente de la carolina. El segundo evento es musical y protagonizado por estudiantinas, tunas y rondallas de Cuernavaca, que han sido parte de las tradiciones culturales que en su momento fueron muy demandadas y especialmente promovidas. Particularmente este año organizamos el “día del tuno” en la capital del estado y con un programa musical que emocionó a la audiencia, varios años tenia que no se promocionaba este nicho cultural y que en estos tres años de mi gestión tuve oportunidad de hacerlo fuera organizando o apoyando.

Salud

Quiero agradecer en lo que vale el apoyo recibido del Colegio de Médicos Cirujanos y la Facultad de Enfermería de la UAEM para dar vida a la Feria de la Salud y Activación Física. Varias jornadas se organizaron para beneficio de la población de las comunidades visitadas.

Especial emoción y agradecimiento, por la participación de nuestra gente morelense, en la iniciativa “Tapitas por la vida”; me llena de alegría haber podido contribuir con el IMPAJOVEN en la recolección de tapitas cuyo destino final es acopiar recursos económicos para apoyar a niñas y niños con Cáncer. Tres años de gran participación que culminó el mes de julio cuando hice la última entrega de tapitas. A esta campaña se sumaron instituciones educativas y sociales que no puedo dejar de mencionar: de la UAEM técnicos laboratoristas, facultad de contaduría, administración e informática, facultad de ciencias químicas e Industriales, facultad de derecho y ciencias sociales, facultad de enfermería; la UTEZ, preparatoria y universidad La Salle; primaria niños héroes 1847 colonia Chapultepec, primaria Mártires de la Libertad ampliación Chapultepec y primaria Narciso Mendoza ampliación Chapultepec, todas de Cuernavaca.

Mi último comentario en la próxima edición. Que tengan excelente inicio de septiembre.