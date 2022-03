Seguridad y comparecientes

La seguridad en el Congreso no es especialmente mala. En comparación con muchos otros edificios públicos hasta podría considerarse que los accesos resultan mucho más controlados que en otros espacios. No es tan notoriamente severa como en los bancos, pero el cuidado del personal a cargo de la vigilancia y compostura dentro del Legislativo es adecuada como consta a quienes trabajan ahí o a quienes han tenido que acudir para algo al recinto.

La irrupción de un grupo de abogados laboralistas al salón donde se celebraba la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Económico y Trabajo, Ana Cecilia Rodrígez, no fue tan violenta como la hizo parecer el comunicado del Ejecutivo en que llama al Legislativo a garantizar “las condiciones de tranquilidad y tome las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las y los secretarios de despacho, así como del equipo de trabajo con quien acuden, con el propósito de que el encuentro se dé en las mejores condiciones para todas y todos”.

La petición parece profundamente exagerada, igual que lo fue la conclusión de la secretaria de que no había condiciones de seguridad para comparecer aún frente a la protesta de los abogados laboralistas. Exagerada porque apenas unos minutos antes del hecho, la secretaria había empatizado con los litigantes en protesta, “es un tema que a mí me preocupa muchísimo también, pero que mientras el presupuesto no se puede adecuar a la operación del centro… entiendo la preocupación de los abogados… estamos haciendo todo lo posible por hacer rendir el dinero… Estamos buscando soluciones porque entiendo esa preocupación”. En sus declaraciones a medios de comunicación previas a la comparecencia, la secretaria parecía tener los argumentos para explicar a los abogados en protesta el origen del problema y explorar con ellos probables vías de solución. Se prefirió, en cambio, cerrar la posibilidad al diálogo y abandonar la comparecencia, lo que facilitó que el gobierno estatal ampliara sus quejas contra el Legislativo que ahora incluyen la supuesta falta de garantías para las comparecencias, entre las que faltan, por cierto, las del comisionado de Seguridad Pública y los secretarios de educación, desarrollo social, turismo y cultura, obras públicas, hacienda, desarrollo agropecuario, y la Comisión Estatal del Agua.

En su comunicado el Ejecutivo anticipa que “en apego a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, los titulares de las secretarías y demás autoridades de gabinete legal están en la mejor disposición de acudir al llamado del Poder Legislativo local para ampliar la información que las y los legisladores consideren pertinente”; pero advierte de la necesidad de garantizar la tranquilidad y salvaguardar la integridad de los comparecientes. Como si se tratara de una advertencia de que las comparecencias podrían no seguir hasta que esas condiciones, por otra parte bastante subjetivas, se cumplan.

Y a lo mejor es una idea vanguardista, pero la mejor forma para evitar las protestas de grupos ciudadanos es cumplir con el trabajo encomendado. Algo en lo que los recientes funcionarios no han sido especialmente diestros. Probablemente sea la hora de innovar, aunque sea en eso.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx