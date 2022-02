Seguimos con la pelea callejera de abusos, víctimas e insultos.

Como en la pandemia, pareciera que no podemos salir del debate político polarizado entre el Ejecutivo Federal y Aristegui en Vivo, encabezados por el presidente de la República y Carmen Aristegui, acerca de la “casa gris” del hijo de AMLO, como ella la ha bautizado haciendo un símil bárbaro con la “casa blanca” de Peña Nieto. Sin embargo, tenemos que buscar ir más allá de ese debate porque de otra manera quedamos sujetos a la inercia del poder de ambos y simplemente quedar como seguidores, especialmente cuando la polarización, nos ha enseñado la experiencia, nos obliga a no quedar mediocremente a la mitad bajo una pretendida neutralidad, y necesariamente a tomar partido. Esto es muy malo porque hay otros problemas urgentes que necesitan discutirse públicamente y no de manera polarizada.

Parte del problema es algo que hemos señalado reiteradamente: ambas partes no reconocen que abusan de su poder. El Ejecutivo Federal que considera que cualquier crítico es un enemigo y merece ser colocado junto con los “comunicadores” que participan en la discusión pública junto con Loret de Mola, Reforma y Claudio X González. Carmen Aristegui y sus comentaristas de sus mesas, por su parte, que no reconocen que lo que ella hace en su “mañanera” es política, que abusan de su poder y que también es tan público como lo que hace el presidente, para asumirse como víctimas, cuando han tenido múltiples expresiones de agresiones —de lo mismo que acusa Aristegui también todos los días— y de la que se ha convertido en emblemática aquella expresión de D. Dresser a su interlocutora simpatizante de la 4T. Le dijo algo que iba más allá de ella y dirigida para todos los que apoyan a la 4T, palabras más o menos: ya le dije a Sabina que vamos a tener un debate muy prudente sin agresiones y que nunca le voy a llamar “chaira, arrastrada y lamehuevos”. Cito esto porque en la mañanera de hoy, AMLO dijo que C. Aristegui cuando se oponía a él, en realidad estaba en contra de millones de mexicanos que apoyaban la 4T y no contra él. Aristegui consideró que esto era sembrar el encono en contra de ella. Consideró, sin embargo, que la expresión de Dresser hacer precisamente esto, lo mismo que otras expresiones que he citado en otras ocasiones en su misma mañanera, que se transmite todos los días desde las 7:00 hasta las 11:00 con todo el poder público de que dispone, que sin ser presidencial es muy poderoso y no la justifica de expresiones emblemáticas como esta: como aquella en otra acusación, pero ahora en contra del otro hijo donde le dijo al presidente de la República: “sereno moreno” y otros de sus invitados, dijeron que –no lee— o –lee, pero no entiende—. La primera expresión es poco respetuosa y hasta racista, las otras están diciendo que no es muy listo.

Aristegui, antes de asumirse como víctima, sugiero que se distinga de aquellos con las que el presidente de la República la coloca en la misma canasta, pero transmitiendo las noticias de una manera distinta de los que “los otros periodistas” hacen, sin simplemente sumarse ella misma y sus colaboradores.

¿Por dónde nos vamos? No ignorando la información sobre “la casa gris”, pero que no permite esa comparación abusiva, pero presentándola de muchas maneras y no dejando como verdades lo que sus colaboradores. Existen algunos muy buenos y con muchas aportaciones a la crítica, pero otros la verdad, como la expresión emblemática señalada arriba, que no aportan nada más allá de ofrecer expresiones viscerales que insultan a todos los que apoyan la 4T, pero que denigran más a quienes mas a quienes las expresan.