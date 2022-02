Se acabó la paz laboral

En los noventa, el termómetro de los resultados de negociaciones salariales y contractuales de los sindicatos universitarios solía marcar el inicio de temporadas de huelgas en una suerte de efecto dominó. Los ofrecimientos para los trabajadores de la UAEM, son desde hace mucho dictados por un máximo aplicable a todas las universidades del país conocido como tope salarial, que considera para el monto de incremento las perspectivas de crecimiento económico del país y el impacto de la inflación sobre los factores de la producción. El que las universidades, en conjunto con las autoridades hacendarias federales, establecieran ese tope era suficiente para considerarlo como un referente base para cualquiera otra negociación salarial. Así funcionaba hasta que desde el gobierno federal se impulsaron incrementos al salario mínimo superiores a los que registraba la inflación reconocida por el Banco de México. Desde 2018, el salario mínimo ha incrementado en 60% con por lo menos dos vicios elementales, no ha sido acompañado de una mayor productividad, y los incrementos no se han traducido en la misma proporción a categorías salariales que no están cotizadas en salarios mínimos. Ambos vicios provocaron, primero que los ingresos de las empresas no crecieran en la medida de los salarios que deben pagar y con ello los márgenes de utilidad se han diluido, en algunos casos hasta desaparecer; y segundo, que muchas categorías de salarios tabulares fueron superadas ya por el salario mínimo (en el caso de la UAEM esta situación afecta a por lo menos 400 trabajadores).

Las demandas de los trabajadores universitarios, igual que la de muchos otros que han emplazado a huelgas a empresas a través de sus sindicatos, son justas, pero los ingresos de las instituciones no alcanzan para cumplir la solicitud mínima del 10% de incremento que hacen los sindicatos. No es una cuestión sencilla, porque el crecimiento del país (traducido en la riqueza que genera comparada con el año anterior), no alcanzará siquiera el 3.5%, de acuerdo con las proyecciones más optimistas, que lo llegaron a ubicar en el 3.2% y hoy lo estiman en un promedio de 2.2%. Tampoco ha habido un crecimiento del presupuesto de la universidad en términos reales, lo que implica que incluso para solventar el ofrecimiento de la rectoría a los trabajadores administrativos, Urquiza dixit, sería necesario destinar 70 millones de pesos adicionales; el 10% les representaría 200 millones.

El panorama en la UAEM apunta a una huelga muy larga si no intervienen los gobiernos estatal y federal con recursos garantizados para hacer frente a las demandas de los trabajadores, que en el mejor de los casos podrían ceder y aceptar un 8% como máximo. Mucho más complicado cuando después de semanas de conocer el problema (porque imaginamos que ya lo sabía), el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, adelanta que no hay dinero para apoyar a la UAEM y que en todo caso se les podría acompañar para gestionar recursos con la federación, que no es especialmente generosa, y mucho menos ágil como para resolver la huelga en pocas horas, o días.

Peor si la huelga universitaria tiene un efecto dominó y detona la radicalización de otros sindicatos.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx