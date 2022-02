SAPAC: ni perdón ni olvido

Es aterrador escuchar las cifras dadas por la recién nombrada directora del sistema de agua y alcantarillado de Cuernavaca, SAPAC.

En el diagnóstico preliminar se habla de una deuda de más de mil millones de pesos. Se debe a la CFE casi trescientos millones de pesos por concepto de energía eléctrica; al IMSS se deben cerca de cuatrocientos millones; la cartera vencida es del orden de trescientos cuarenta millones; el adeudo a proveedores es de ciento diecinueve millones; más de treinta y tres millones por concepto de cuotas y pago de créditos retenidos al Instituto de Crédito; juicios perdidos cuarenta y siete millones. La feria de los millones desaparecidos.

El gasto mensual por concepto de energía eléctrica es de diez millones de pesos. El colmo es que hasta hace unos días tenían cortada la energía en las oficinas centrales, estaban operando con una planta de luz rentada que cuesta ochenta y nueve mil pesos mensuales y se menciona que su contratación no es del todo clara.

La pregunta es: ¿cómo se llegó a esto? Evidentemente la respuesta tiene que ver con varios trienios de corrupción, saqueo, peculado, impunidad, red interna de complicidades. En especial en los dos últimos trienios las cosas se salieron completamente de control, abusos sin recato.

Se dice que durante la administración de Cuauhtémoc Blanco el organismo fue manejado por grupos de la delincuencia organizada, cuyo líder es uno de los que aparecen en la famosa foto del gobernador con tres jefes de la delincuencia. Si fuera así, muchas de las actuales circunstancias empezarían a cobrar sentido.

Durante la pasada administración no solo no se hizo nada para solucionar la crisis de SAPAC, sino que se profundizó en su desmantelamiento, llegando a los niveles que hoy nos dan cuenta las nuevas autoridades.

En SAPAC se roban el dinero de las pipas que llegan a cargar a los pozos destinados para ello. Al usuario le cobran el agua pero el dinero nunca ingresa a las arcas del oficiales. Existen miles de tomas clandestinas que no pagan al organismo. Se roban los medidores y los revenden ellos mismos. Se pierden miles de litros de agua por fugas de la red que no son atendidas con oportunidad. Existe un exceso de personal. Y dentro del personal existen mafias que hay que erradicar.

Hoy se están pagando las consecuencias de haber hecho de SAPAC la caja chica de presidentes municipales.

Saludamos que la nueva autoridad informe el estado del organismo operador de agua, sin embargo, las cosas no se pueden quedar así. Es inaplazable iniciar el deslinde de responsabilidades, tan atrás como lo permita la ley. Empezando por los titulares de la Junta de Gobierno de la institución, es decir, por los alcaldes.

La responsabilidad política, social y económica recae directamente en el presidente municipal. Sin excluir la responsabilidad a la parte operativa.

SAPAC desde mi punto de vista no tiene manera de salir adelante, no hay manera de rescatar a este organismo en el corto plazo. Se lo acabaron, lo saquearon a costa de no pagar la luz, no pagar las cuotas del IMSS de los trabajadores y hasta de usar el dinero de los préstamos que los trabajadores reciben del Instituto de Crédito.

La única manera de que en Cuernavaca se garantice el abasto de agua a la población es creando una nueva institución robusta y blindada. Hay que empezar con reglas claras y firmes. Implementando los mecanismos más modernos de control que eviten el manejo discrecional del organismo y la posibilidad de desvíos.

Es el momento de tomar decisiones trascendentes, de no hacerlo se corre el riesgo de repetir más de lo mismo. El cáncer o se extirpa o te mata.

Cuernavaca tiene las condiciones para contar con el mejor sistema de agua del país.

Lo que ha pasado en SAPAC nos debería de avergonzar como sociedad.

En SAPAC: ni perdón ni olvido.