Santiago Nieto y Morelos

La renuncia de Santiago Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, probablemente dibujó nocturnas sonrisas en varios funcionarios del Ejecutivo morelense, incluido el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Porque desde las oficinas de Santiago Nieto Castillo se iniciaron las investigaciones que provocaron los grandes escándalos de corrupción que han pegado al gobernador desde que era alcalde.

La primera fue aquella de irregularidades en el registro de su candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca. Problemas con la residencia y la presunta existencia de un contrato de prestación de servicios como candidato significaron que, desde la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales, entonces a cargo de Nieto Castillo, se inició una investigación perdida en un marasmo burocrático que impediría sancionar a Blanco Bravo.

Ya como titular de la UIF, Nieto Castillo inició varias carpetas sobre presuntas operaciones financieras sospechosas de funcionarios del gobierno estatal, ya presidido por Cuauhtémoc Blanco, que indagaban por separado al jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, y hasta una red de personas cercanas al gobernador, incluido su hermano, Ulises Bravo. Del destino de esas investigaciones probablemente nunca conoceremos los resultados, en tanto la dimisión de quien parecía uno de los protagonistas de la cuarta transformación, podría congelar las carpetas iniciadas sobre probables actos de corrupción.

En el corto plazo, el retiro podría significar un respiro para los funcionarios que fueron señalados por las filtraciones de las carpetas que llevaba la UIF. Pero lo cierto es que a nadie más que al gobernador debería interesar más que esas investigaciones concluyan en tanto han resultado en un desgaste importante para los más cercanos al gobernador. Pablo Gómez, sucesor de Nieto Castillo en la UIF, tiene muchos pendientes con la sociedad morelense, y el mayor es seguramente el cerrar las carpetas de investigación que involucran a los funcionarios del gobierno estatal, ser por la vía de la judicialización, o por el desistimiento.

Si el primer daño a la imagen del gobierno estatal radica en la falta de resultados en seguridad pública, y en general de la gestión gubernamental como un todo; probablemente muy cerca esté el golpe que significan los escándalos de presunta corrupción que tocan a los funcionarios más poderosos del estado.

En sus primeras declaraciones, Pablo Gómez, ha advertido que no dará tregua en la lucha contra la corrupción y que será intransigente contra los desvíos de recursos y las operaciones ilícitas de funcionarios y ex funcionarios públicos. Militante distinguido de la izquierda mexicana, el nuevo titular de la UIF es identificado por quienes lo conocen como un hombre honesto, y eso podría generar algo de confianza sobre el futuro de un despacho que debiera ser mucho más técnico que político. Si eso conviene o no al funcionariado morelense podría ser poco relevante para el universo que la UIF revisa, sin embargo, en la política local resulta vital dado el impacto en la imagen pública que han tenido los escándalos.

