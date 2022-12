Motos y alcohol, combinación fatal

Llega la temporada vacacional y mayor probabilidad de que se presente una combinación fatal: consumo de alcohol, desplazamientos carreteros en motocicletas y uso de equipo de baja seguridad.

La frialdad de los números da evidencia. El INEGI estima que el 70% de los accidentes mortales en carreteras está relacionado directamente con la ingesta de bebidas embriagantes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tránsito causan 1.2 millones de defunciones anuales, 49% en motociclistas, peatones y en ciclistas; en el caso de México, la mortalidad en estos grupos es del 60%. Además, se debe considerar que el riesgo de fallecer en motoristas es 17 veces superior en comparación con los automovilistas.

La autopista y la carretera entre la Ciudad de México y Cuernavaca se han caracterizado por la presencia constante de motociclistas, sobre todo los fines de semana, que se han visto involucrados en accidentes fatales.

Uno de los más graves se registró en agosto pasado, que dejó siete personas muertas y 15 lesionadas. Luego de esa tragedia se establecieron mesas de trabajo entre clubes de motoristas, la Secretaría de Movilidad y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, ambos de la Ciudad de México, para impulsar medidas de prevención que disminuyan la siniestralidad.

La OMS identifica cinco factores principales que aumentan el riesgo de las lesiones causadas por el tránsito: exceso de velocidad, conducción tras consumir alcohol, no usar casco, no usar cinturones de seguridad y no emplear medios de sujeción para menores de edad.

En el caso de los motociclistas, utilizar correctamente un casco certificado reduce 40% el riesgo de morir durante un accidente y en 70% el de una lesión severa, pues reduce la desaceleración del cráneo y el movimiento del cerebro al absorber el impacto, dispersa la fuerza del golpe, y previene el contacto directo entre la cabeza y el objeto con el que choca.

Al manejar bajo los influjos del alcohol se perciben peor las luces y señales, hay pérdida del sentido del equilibrio, reducción del campo visual o el llamado efecto de “visión túnel”, aumenta el tiempo de reacción y respuesta, aparece la fatiga y la dificultad para realizar maniobras complejas.

La concienciación entre los motociclistas es clave, como lo es también la aplicación de operativos como Conduce Sin Alcohol, que desde el pasado 1 de diciembre se aplica en Cuernavaca.

Salvador Guerrero Chiprés

@guerrerochipres