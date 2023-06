Salazar vs Arredondo y reporteros

Encantadora o tristemente mediáticos, según el extremo del público en que se ubique cada quien, Juan Salazar, Fiscal Anticorrupción y Rodrigo Arredondo, alcalde de Cuautla, protagonizan el más reciente affaire, de lo más selecto de la política morelense.

En algún medio de comunicación, el fiscal advierte que pesa sobre el alcalde una investigación con acusación por la presunta comisión de delitos. Arredondo entonces acude a la Fiscalía en Cuernavaca para ser enterado sobre el procedimiento. No le abren la puerta y afuera ofrece una conferencia de prensa con los medios convocados por antelación por su equipo. Ahí el alcalde advierte que cree en las instituciones, que está dispuesto a ayudar en las investigaciones, pero avisa -como por si las moscas- sobre “intereses políticos alrededor de esta investigación, porque hemos avanzado en nuestro municipio, llevando a cabo la transformación y estabilidad en Cuautla, atendiendo a los más vulnerables y a la sociedad que lo reclama”, y remata: “es lamentable que ante la falta de aceptación social, su desesperación lleve a los actores políticos a ocupar a las instituciones para reprimir el desarrollo en Cuautla”.

El asunto no es nuevo, el 25 de mayo, agentes de la Fiscalía Anticorrupción se apersonaron en la Tesorería de Cuautla en un operativo para asegurar información relacionada con una de las más de dos mil carpetas de investigación que la Fiscalía tiene abiertas para investigar a funcionarios públicos de todo el estado. El operativo, protagonizado por una dependencia a la que parece gustarle la notoriedad en este tipo de casos, cerró las oficinas de la Tesorería, lo que sin duda incomodó al alcalde, aunque lo más molesto para Arredondo parece ser el grado de notoriedad que el asunto adquirió: todos los que andaban por el centro de Cuautla se dieron cuenta.

Luego el Fiscal advertiría del procedimiento, relativo a la carpeta, relacionado con el alcalde Arredondo, y habría adelantado que podría solicitar la vinculación a proceso del funcionario por la presunta comisión de dos delitos. Ante ello, el alcalde habría determinado en el transcurso de la noche del miércoles y la mañana del jueves presentarse en las oficinas de Juan Salazar a entregar un oficio en que se pone a disposición de la fiscalía para ayudarles en la investigación. Como la entrega del documento era un rollo eminentemente discreto, determinó convocar a los medios para avisarles, y de paso leer un comunicado en que repite aquello de “no mentir, no robar y no traicionar”, y el estribillo de “la cuarta transformación”, y de paso, acá viene lo bueno: hacer “un llamado a la Fiscalía Anticorrupción en Morelos y a su titular, para que actúe en estricto apego a derecho y no caiga en especulaciones sobre lo que solo un juez puede determinar. Es lamentable que se politice una presunta carpeta de investigación y peor aún que se emitan declaraciones como las vertidas ayer por el señor fiscal”.

Y bueno, tendría que aclararse que por supuesto que las acusaciones, investigaciones, juicios y sentencias a cualquier personaje de la vida política, son en sí mismas políticas, por lo que pedir no “politizar” estos asuntos es imposible. En todo caso, el alcalde se refiere a partidizar la acción de la justicia, en cuyo caso sí hablaríamos de un vicio de origen.

Y por supuesto que resulta muy difícil la distinción entre los impactos políticos y los partidistas o electorales en el ejercicio de una Fiscalía Anticorrupción que de más de dos mil carpetas de investigación ha judicializado menos de cien. En un ambiente político tan polarizado como el de Morelos, y siendo Rodrigo Arredondo uno de los alcaldes colaboradores del Ejecutivo encabezado por Cuauhtémoc Blanco, y adscrito por convicción, conveniencia o estrategia política al grupo de Ulises Bravo en Morena, el matiz partidista y electoral de cualquier asunto relacionado con el alcalde es más que obvio. Eso no debiera asustar a nadie, pero tampoco liberarlos de la acción de la justicia.

A nadie conviene más que la carpeta se aclare que al alcalde de Cuautla, de ello depende no sólo su futuro político, sino el de todo el grupo de alcaldes y políticos que por azares del destino, planeación estratégica o una combinación de ambos, pertenece y representa. Si se trata de una acusación fundada en infundios, como presumen el equipo del alcalde, y él mismo, la investigación no procederá por falta de elementos. Sería deseable, sin embargo, que el procedimiento se diera como un trámite jurídico, lejano de los medios de comunicación. A nadie conviene que se siembren dudas en torno a las investigaciones.

El hecho de que se abra una investigación no significa que los indiciados en ella sean culpables de nada, como el hecho de ser muy trabajador o de ofrecer resultados a algunos sectores de la población de una demarcación no necesariamente está relacionado con la inocencia. La Anticorrupción debería evitar adelantar culpas o sospechas, sin duda, pero la frecuencia con que se atiza a esa fiscalía por la escasez de resultados la mueve a ser escandalosa cuando hace casi cualquier cosa, hasta pelearse con reporteros.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx