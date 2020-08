Sacrificios de la cuatroté

La suerte de acuerdo tácito o instrucción abierta, no queda bien claro, para evitar que desde la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión se cuestionen las determinaciones del gobierno federal y se culpe de los efectos de esas determinaciones a otras esferas de poder, como estados, municipios, congresos locales, sin importar su filiación política, empieza a salir muy cara a quienes, acríticos asumen el respaldo acrítico a las decisiones del presidente.

Las acusaciones de la diputada federal, Alejandra Pani contra alcaldes y gobierno estatal a quienes llama mentirosos en el tema de la reducción de las participaciones federales, son una triste evidencia de lo insostenible que se vuelve la defensa a ultranza de determinaciones tomadas por el gobierno federal con el aval de los senadores y diputados federales, que afectan profundamente a los municipios y los estados.

Porque Pani dice que el dinero que el gobierno federal manda a los ayuntamientos y gobiernos estatales no ha tenido recortes, pero fue una iniciativa presidencial avalada por los diputados la desaparición del ramo 23 del presupuesto, que los municipios destinaban a obra pública; también fue una determinación presidencial con al aval de los diputados federales la reducción de entre cinco y treinta por ciento a las ministraciones federales a los municipios por diversas partidas presupuestales, de las que dan cuenta todos los alcaldes de Morelos de forma más o menos pública.

En el caso de Jiutepec, municipio ubicado en el segundo distrito federal electoral, al que supone representar Alejandra Pani, la desaparición del ramo 23 y el recorte a las participaciones federales ha significado la pérdida de más de 10 millones de pesos en los primeros siete meses del año; cantidad que bien hubiera servido para contribuir a paliar los daños provocados por la pandemia. Se trata de información pública y disponible a través de la Secretaría de Hacienda y de las cuentas públicas del municipio, que bien podría consultar la legisladora.

Hay dos posibilidades para interpretar las declaraciones de Pani Barragán: la primera es que haya decidido defender lo indefendible. Las determinaciones del gobierno federal han pegado directamente a las finanzas municipales afectando la dotación de obra pública y servicios municipales, es decir, han significado un golpe a los ciudadanos que aún no se traduce en beneficios por parte del gobierno federal (que concentra los recursos derivados del recorte), pero Pani Barragán, igual que otros miles de militantes de la cuatroté no está preparada para discutir y prefiere continuar asegurando que desde el nuevo régimen todo está mejor en el país. Si la diputada sabe del recorte y prefiere ocultarlo y culpar a alcaldes, entonces es ella quien miente. La segunda, mucho más grave es que la diputada no tenga idea de lo que está pasando realmente lo que pondría en duda su carácter de representante y la racionalidad de sus votos en el Congreso de la Unión.

Cualquiera de ambas es grave, y ninguna oculta que los recortes son mucho más graves y dañinos que la caída en la recaudación municipal.





@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx