Revocación pospuesta

Mal hacen quienes desde el poder alientan el linchamiento contra el Instituto Nacional Electoral por cuidarla calidad de la democracia en México. Porque la determinación de posponer temporalmente las actividades que llevarían a un eventual proceso de revocación del mandato presidencial busca cuidar la cadena de certezas que tiene a los procesos electorales en México entre los más confiables del mundo. No se trata de frenar la voluntad de nadie, a final de cuentas, la ciudadanía determinará, con un número de firmas determinado por la ley si el proceso de revocación de mandato es de su interés o no.

El INE ha hecho su chamba hasta ahora, generó ahorros por mil 503 millones de pesos, recursos importantes pero “evidentemente insuficientes para llevar a cabo un proceso de la amplitud, calidad y magnitud que se ordena en la ley federal de la materia, y que implica un costo de 3 mil 830 millones de pesos”, dice el consejero presidente Lorenzo Córdova. Frente a ello, de proseguir con la organización, el INE violaría “la Constitución y la ley en la materia en relación con las características y garantías específicas que debe tener la revocación de mandato, en primer término el número de casillas que la propia ley establece”, remata el consejero.

Frente a ello, el Consejo General del INE determinó posponer hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva el fondo de la controversia constitucional interpuesta por el instituto frente a los escasísimos recursos que el Congreso autorizó al órgano electoral, y que puede tener dos vías, primero que se ordene a las autoridades competentes otorgar los dos mil 327 millones de pesos adicionales que se requieren para el proceso, o que se instruya el INE a un esfuerzo adicional para generar economías y se destinen las mismas a fondear la eventual revocación de mandato.

Y la cantidad de “asegunes” que operan en esto es tan enorme que hace ver los reclamos contra el órgano electoral insustanciales. Primero porque falta que se junten las firmas válidas para dar paso al proceso de revocación de mandato. Hasta ahora, la promoción del ejercicio ha sido mayormente protagonizada por simpatizantes del presidente que venden el proceso como una “ratificación” de mandato que resultaría un proceso francamente inútil en tanto el presidente es electo por seis años. Ni entre los opositores al presidente parece haber una corriente mayoritaria que pretenda concluir el período presidencial antes de lo programado. Probablemente por ello, al 15 de diciembre, apenas dos de los por lo menos 17 estados requeridos habían completado la recolección del 3 por ciento de firmas requeridas (Tabasco y la Ciudad de México), y en 27 de las 32 entidades, las firmas no llegaban al uno por ciento. Es decir, aún no parece probable que se reúnan los apoyos suficientes. Pese a ello, el INE ha trabajado en la organización de la consulta y continúa en la revisión de validez de los miles de firmas que ha recibido (una buena parte de ellas no válidas, por cierto).

Frente a ello, pareciera una falta de mesura que los gobernadores leales al presidente, acusen al INE de boicotear un proceso en que el órgano electoral, aún sin las condiciones óptimas, está trabajando.

@martinellito

dmartinez@elsoldecuernavaca.com.mx